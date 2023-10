Hanya Dua Idol K-Pop yang Lolos Seleksi, Terungkap Syarat Wajib Militer di Unit KATUSA

ERA.id - Wajib militer bagi laki-laki dewasa di Korea Selatan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan. Salah satu unit wajib militer yang sulit ditembus ialah Korean Augmentation To the United States Army atau KATUSA.

Unit KATUSA menjadi salah satu incaran laki-laki dewasa Korea Selatan, termasuk idol K-Pop. Namun, unit ini memiliki syarat kelulusan dengan tingkat paling sulit untuk dimasuki.

Salah satu syarat untuk bergabung dengan unit KATUSA ialah harus mengikuti dan lulus salah satu dari delapan tes bahasa Inggris standar. Dua tes yang paling umum adalah TOEFL, dengan skor kelulusan 83, dan TOEIC, dengan skor kelulusan 780.

Syarat kelulusan itu pun berhasil dicapai oleh dua idol K-Pop saja, yaitu Young K DAY6 dan Byeongkwan dari A.C.E. Young K DAY6 tercatat sebagai idol K-Pop pertama yang berhasil masuk unit KATUSA.

Menurut laporan The Korea Herald, Young K berhasil masuk unit KATUSA dengan nilai hampir sempurna. Young K mendapat skor TOEFL 116 dan skor TOEIC 970. Sebagai referensi, skor tertinggi kemungkinan untuk TOEFL adalah 120, dan yang tertinggi untuk TOEIC adalah 990.

Namun meski sudah lolos ujian dan syarat kelulusan, penerimaan mereka tidak dijamin. KATUSA mengandalkan sistem lotere untuk memilih dari kumpulan sukarelawan yang memenuhi syarat.

Dalam laporan The Korea Times, dari 16.760 pelamar pada tahun 2020, hanya 1.600 yang diterima. Tingkat penerimaan mereka akan terus menurun di tahun-tahun mendatang karena semakin banyak pasukan Angkatan Darat AS yang keluar dari Korea Selatan.

Bak Se Hwan, salah satu pewarta Korea Selatan mengatakan, menjadi bagian dari unit KATUSA memiliki banyak kelebihan. Mereka yang tergabung dalam unit KATUSA memiliki fasilitas lebih baik dari unit militer reguler Korea Selatan.

“Popularitas bergabung dengan KATUSA berasal dari kenyataan bahwa mereka dapat menerima perawatan yang lebih baik, termasuk makanan, dibandingkan dengan unit militer reguler Korea Selatan. Fasilitas ini mencakup kebebasan untuk meninggalkan pos militer pada hari kerja dengan relatif mudah, dan hubungan yang tidak terlalu hierarkis dengan atasan,” kata Bak Se Hwan.

Korean Augmentation To the United States Army, dimulai pada tahun 1950 setelah dimulainya perang Korea. Tujuannya adalah untuk mendukung pasukan AS selama perang, dan sejak gencatan senjata tahun 1953, ia berfungsi untuk kepentingan Angkatan Darat AS dan Angkatan Darat Korea Selatan.

Anggota KATUSA bertugas sebagai pendukung pasukan Angkatan Darat AS serta penerjemah antara masyarakat Amerika dan Korea. Namun di luar militer, banyak tentara KATUSA dan Angkatan Darat AS yang berbagi bahwa pertukaran budaya dan kesempatan belajar menjadikan pengalaman ini unik.

Young K adalah idola pertama yang diterima di cabang KATUSA yang sangat diinginkan berkat kefasihan berbahasa Inggrisnya yang mengesankan dan hanya sedikit keberuntungan. Ia menyelesaikan wajib militernya pada April 2023, sedangkan Byeongkwan akan menyelesaikan wajib militernya pada bulan ini.