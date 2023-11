Tekan Petisi Dukungan Kemerdekaan Palestina, Penulis New York Times Magazine 'Dipaksa' Resign: Dia Melanggar Kebijakan

ERA.id - Seorang penulis New York Times Magazine dipaksa mungundurkan diri setelah terbukti mendukung kebebasan Palestina. Dia dinilai melanggar kebijakan perusahaan setelah menekan surat suara dukungan untuk Palestina.

Jazmine Hughes, staf penulis New York Times Magazine yang memenangkan penghargaan, mengundurkan diri dari publikasi tersebut pada hari Jumat setelah dia dinilai melanggar kebijakan ruang redaksi dengan menandatangani surat yang menyuarakan dukungan untuk Palestina dan memprotes pengepungan Israel di Gaza.

Jake Silverstein, editor The New York Times Magazine, mengumumkan pengunduran diri Hughes melalui email kepada anggota staf pada Jumat malam.

“Meskipun saya menghargai keyakinannya yang kuat, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kebijakan The Times mengenai protes publik,” tulis Silverstein, dikutip NYTimes, Senin (6/11/2023).

"Kebijakan ini, yang saya dukung sepenuhnya, merupakan bagian penting dari komitmen kami terhadap kemerdekaan," sambungnya.

Silverstein mengatakan Hughes sebelumnya telah melanggar kebijakan tersebut dengan menandatangani surat publik lainnya tahun ini. Surat tersebut, yang juga ditandatangani oleh kontributor The Times lainnya, memprotes pemberitaan surat kabar tersebut mengenai isu transgender.

“Dia dan saya membahas bahwa keinginannya untuk mengambil posisi publik seperti ini dan bergabung dalam protes publik tidak sejalan dengan menjadi jurnalis di The Times, dan kami berdua sampai pada kesimpulan bahwa dia harus mengundurkan diri,” katanya,

Hughes menolak berkomentar. Juru bicara Times tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Jazmine Hughes bergabung dengan The Times pada tahun 2015 dan bekerja sebagai editor dan penulis untuk majalah tersebut. Pada tahun 2020, ia memenangkan penghargaan American Society of Magazine Editors Next untuk jurnalis di bawah 30 tahun.

Tahun ini, ia memenangkan Penghargaan Majalah Nasional untuk penulisan profil, untuk artikel tentang Viola Davis dan Whoopi Goldberg.

Petisi yang ditandatangani Hughes tentang konflik Israel-Hamas diterbitkan secara online minggu lalu oleh sebuah kelompok bernama Writers Against the War on Gaza.

Kelompok tersebut, yang menggambarkan dirinya sebagai “koalisi ad hoc yang berkomitmen terhadap solidaritas dan cakrawala pembebasan bagi rakyat Palestina,” mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai “serangan eliminasi” Israel terhadap warga Palestina serta kematian para jurnalis yang melaporkan perang tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh ratusan orang, termasuk jurnalis dan penulis terkenal lainnya.

“Kami berdiri teguh di sisi rakyat Gaza,” kata surat itu.

Pada hari Jumat, seorang penulis kontributor di majalah yang juga menandatangani surat tersebut, Jamie Lauren Keiles, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa dia tidak akan lagi berkontribusi pada publikasi tersebut. Dia mengatakan itu adalah “keputusan pribadi tentang jenis pekerjaan apa yang ingin saya lakukan.”