Viral! Aksi Penggemar Salman Khan Nyalakan Kembang Api di Bioskop, Muncul dari Bawah Kursi dan Timbulkan Kepanikan

ERA.id - Aktor Bollywood, Salman Khan, menanggapi aksi para penggemarnya yang menyalakan kembang api di dalam bioskop. Salman menegaskan tindakan itu berbahaya dan meminta penggemar tidak mengulanginya.

Melalui akun X atau Twitter, Salman mengaku sudah melihat kejadian yang viral di media sosial terkait ulah oknum penggemarnya di dalam bioskop. Salman meminta para penggemar tidak melukai diri sendiri dan orang lain dengan aksi tersebut.

“Saya mendengar tentang kembang api di dalam bioskop selama Tiger3. Ini berbahaya. Mari kita nikmati filmnya tanpa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Tetap aman,” tulis Salman.

Diketahui aksi penggemar Salman Khan itu terjadi selama pemutaran film Tiger 3 di bioskop Mohan di kawasan Malegaon Chhavni di distrik Nashik Maharashtra, Minggu (12/11/2023) waktu setempat.

Dalam video viral tersebut diawali dengan visual kelam dari gedung bioskop. Peluit terdengar saat Salman Khan muncul di layar. Kemudian adegan di dalam gedung bioskop menjadi pusat perhatian, melampaui aksi-aksi yang terjadi di layar.

And we think we are not MAD 😳 pic.twitter.com/hkDFgDHU2Y