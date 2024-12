Jelang Pelantikan Donald Trump, Kemlu RI Belum Terima Undangan untuk Prabowo

ERA.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih menunggu kepastian adanya undangan pelantikan Presiden AS terpilih Donald Trump pada Januari mendatang. Kemlu RI memastikan sejauh ini belum menerima undangan resmi terkait hal itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya masih mencari informasi terkait undangan tersebut. Pihaknya juga belum mendapat informasi resmi soal adanya undangan pelantikan Donald Trump pada Januari mendatang.

"Itu juga satu hal yang masih kami pantau lebih lanjut, karena as for now memang belum ada undangan resmi," kata pria yang akrab disapa Roy itu, ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Lalu, kata Roy, terkait undangan untuk menghadiri pelantikan kepala negara, sejumlah negara umumnya tidak melibatkan negara lain untuk datang secara langsung. Akan tetapi, ia akan mencoba mencari tahu soal undangan tersebut.

"Sebetulnya kami juga mencoba untuk mencari tahu apakah memang adalah kebiasaan undangan seperti ini karena ada negara-negara tertentu yang ketika pelantikan kepala negara atau kepala pemerintahannya tidak melibatkan negara lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Roy menekankan sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan komentar apa pun terkait kemungkinan Prabowo Subianto akan diundang atau tidak untuk hadir di pelantikan Trump.

"Jadi as for now kita tidak bisa berkomentar untuk sesuatu yang belum ada dan kita masih akan pantau dari negara tersebut," tegasnya.

Presiden terpilih AS Donald Trump dijadwalkan untuk dilantik sebagai kepala negara pada 20 Januari 2025. Sejauh ini, Presiden China Xi Jinping mendapat undangan dari Trump untuk hadir di pelantikan tersebut.

Selain Presiden Xi, Trump juga akan mengundang Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban pada Januari mendatang.