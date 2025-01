Ngeri! Ingin Rayakan Tahun Baru, Sepuluh Orang Malah Kena Tembakan Brutal di New York

ERA.id - Perayaan malam pergantian tahun di Queens, New York, diwarnai dengan teror mematikan. Sepuluh orang dilaporkan terluka dalam penembakan massal tersebut.

Departemen Kepolisian New York (NYPD) mengatakan insiden itu terjadi tepat di malam pergantian tahun di wilayah Queens, New York, pada Rabu (1/1/2025). Insiden itu diduga dilakukan oleh tiga hingga empat pria.

"Korban luka dalam insiden di luar klub acara pribadi pada Rabu malam itu termasuk enam perempuan dan empat laki-laki dan semuanya diperkirakan akan pulih," kata polisi, dikutip Reuters, Kamis (2/1/2025).

"Insiden itu terjadi ketika 3-4 pria melepaskan tembakan ke arah kerumunan di luar klub," tambahnya.

Insiden ini terjadi beberapa jam setelah dua aksi kejahatan lainnya terjadi di Amerika Serikat pada Tahun Baru. Di New Orleans, sebuah truk menabrak orang-orang yang sedang berkerumun merayakan pergantian tahun, dengan 15 orang dilaporkan tewas.

Kemudian insiden kedua terjadi di Las Vegas ketika Tesla Cybertruck meledak di luar hotel Trump. Insiden itu menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya.

Terkait insiden brutal di New York, kepolisian mengesampingkan kemungkinan serangan teroris. Sementara pihak berwenang AS berusaha keras untuk melacak pelaku yang terkait dengan insiden New Orleans dan Las Vegas. Pihaknya juga akan menyelidiki kemungkinan serangan terorisme.