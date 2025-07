Elon Musk Ancam Bikin Parpol Tandingan, Trump Sebut Langkah Konyol

ERA.id - Miliarder Elon Musk mengancam akan membentuk partai politik (parpol) baru di Amerika Serikat (AS). Namun, Presiden AS Donald Trump menyebutnya konyol.

"Saya sedih melihat Elon Musk benar-benar 'keluar jalur', pada dasarnya menjadi KACAU selama lima pekan terakhir," tulis Trump di media sosial pada Minggu (6/7/2025) malam.

Trump merujuk pada ancaman Musk untuk membentuk parpol ketiga guna menyaingi Partai Demokrat dan Partai Republik.

Perseteruan antara kedua miliarder ini dimulai pada awal Juni setelah Musk mengecam One Big Beautiful Bill, sebuah undang-undang (UU) penting Trump tentang paket pajak dan pembelanjaan besar-besaran yang ditandatangani presiden AS itu pada Jumat (4/7/2025), bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS.

Musk mengatakan bahwa UU tersebut dapat menambah triliunan dolar AS (1 dolar AS = Rp16.237) pada utang nasional.

"Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda," kata Musk di media sosial.

Sebagai tanggapan, Trump mengunggah di media sosial bahwa partai ketiga tidak pernah berhasil di AS.

Pengumuman Musk ini menyebabkan saham perusahaannya, Tesla, anjlok. Pada Senin (7/7/2025), saham Tesla mengalami kerugian terbesar dalam sehari sejak 5 Juni.