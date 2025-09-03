Perdana Menteri Thailand Minta ke Raja untuk Bubarkan DPR

ERA.id - Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai mengajukan petisi kepada Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X) untuk membubarkan parlemen atau dewan perwakilan rakyat (DPR) dan menggelar pemilihan umum baru.

“Saya sudah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tadi malam sesuai konstitusi untuk pembubaran parlemen,” kata Wechayachai dalam jumpa pers di Bangkok.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.

Menurutnya, ada kemungkinan Partai Rakyat yang saat ini berstatus oposisi mendukung calon dari Partai Bhumjaithai, meski tetap berada di kubu oposisi.

Kondisi ini, kata Wechayachai, dapat melemahkan demokrasi karena berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas.

Kekhawatirannya semakin kuat setelah Partai Rakyat, Rabu (3/9/2025) mendukung pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul.

Atas dasar itu, Wechayachai mendorong dilaksanakannya pemilu baru di Thailand.

Sumber: Sputnik-RIA Novosti/OANA