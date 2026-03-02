Iran Tolak Negosiasi dengan Amerika Serikat, Sebut Trump Mulai Panik

ERA.id - Iran menolak untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat usai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sekretarsi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, membantah klaim yang menyebut Teheran telah berupaya untuk negosiasi dengan Washington. Ali menegaskan Iran tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan AS.

"Kami tidak akan bernegosiasi dengan AS," ujar Ali di X, dikutip Al Jazeera, Senin (2/3/2026).

Pada unggahan lain, Ali juga mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Iran. Ali menyebut Trump khawatir dampak kerugian dari tindakannya menyerang Iran.

"Dia sekarang khawatir tentang kerugian lebih lanjut dari tentara Amerika. Dengan delusinya sendiri, dia telah mengubah slogan 'Amerika Pertama' menjadi 'Israel Pertama' dan mengorbankan pasukan Amerika untuk nafsu kekuasaan Israel," sindirnya.

Kampanye militer gabungan AS-Israel yang diluncurkan pada hari Sabtu telah menewaskan beberapa pejabat senior Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Teheran pun membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan negara-negara Teluk. Tiga anggota militer AS telah tewas dan lima lainnya luka parah.