Ngantuk Berat, Juara Dunia Biliar Tumbang Gegara Ketiduran Saat Bertanding

ERA.id - Juara dunia biliar sebanyak tiga kali Mark Williams kalah dalam pertandingan untuk pertama kalinya. Williams kalah akibat ketiduran selama pertandingan berlangsung.



Kekalahan yang menimpa Williams terjadi selama putaran kedua di turnamen York. Williams dinyatakan kalah dari lawannya, Anthony Hamilton dari Inggris dengan skor 6-5. Williams menyebut kekalahan itu adalah yang pertama kalinya akibat dia tertidur selama pertandingan.



"Tiga puluh tahun sebagai seorang profesional, itu pertama kalinya saya tertidur di kursi. Itu 3-2 dan saya keluar. Kepala saya turun dan saya bangun dan saya tidak tahu di mana saya berada selama sekitar lima detik," kata Williams, dikutip BBC, Rabu (1/12/2021).



I would like to apologise to anyone watching tonight , in 30 years as a pro I have never ever fella asleep in my chair before , it's was nothing to do with Anthony btw, I just don't feel well from covid. Bit embarrassing amd not professional. #camtleepmywyesopenatnigjtimafrowd