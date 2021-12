Pemerintah China Akan Bersihkan Internet dan Gelorakan Pendidikan Partai Komunis

ERA.id - China akan memeriksa platform dalam jaringan, termasuk laman sosial media dan berbagi video, untuk meminta mereka menurunkan (take down) konten hoaks dan akun palsu, sebagai aksi bersih-bersih internet.



Regulator Cyberspace Administration of China (CAC) mengatakan akan mengadakan operasi khusus selama dua bulan untuk mengatasi penipuan di dunia maya, seperti membayar ke akun untuk menjadi penggemar palsu, atau memberikan ulasan palsu.



CAC mengadakan pertemuan secara virtual dengan perwakilan provinsi dan kotamadya untuk membahas aksi pamungkas dalam membersihkan internet, dikutip dari Reuters, Jumat (24/12/2021).



Tag: china partai komunis china