Breaking News! Tanggapi Perang Rusia-Ukraina, Jokowi: Stop The War!

ERA.id - Presiden Jokowi menyerukan kepada dunia agar ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan. Jokowi menyatakan hal tersebut dengan Bahasa Inggris di akun Twitternya.



"Stop the war. War brings misery to mankind and puts the whole world at risk. (Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia.)," katanya, Kamis (24/2/2022).



Jokowi meminta semua pihak yang terlibat untuk menahan diri agar tercapai perdamaian dunia.

Stop the war. War brings misery to mankind and puts the whole world at risk. — Joko Widodo (@jokowi) February 24, 2022





