Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Penyelamat Belum Temukan Satu pun Penumpang

ERA.id - Puing-puing pesawat dari China Eastern Airlines berhasil ditemukan oleh regu penyelamat, Selasa (22/3/2022). Namun 132 penumpang di dalam pesawat belum ditemukan satu pun oleh regu penyelamat.



Melalui media pemerintah diumumkan bahwa tim berhasil menemukan puing-puing dari pesawat China Eastern Airlines di lereng gunung berhutan usai kecelakaan. Tetapi setelah lebih dari 18 jam sejak kecelakaan terjadi, tidak satu tubuh penumpang pun berhasil ditemukan.



"Puing-puing pesawat ditemukan di tempat kejadian, tetapi sampai sekarang, tidak ada satu pun dari mereka yang kehilangan kontak telah ditemukan," kata penyiar negara CCTV, dikutip AP, Selasa (22/3/2022).

