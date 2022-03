Tak Sesuai Slogan, Nestle Tarik KitKat dan Nesquik dari Rusia

ERA.id - Produsen makanan besar asal Swiss, Nestle menarik merek-merek populernya dari Rusia. KitKat hingga Nesquik ditangguhkan dari Rusia menyusul invasi ke Ukraina.



Perusahaan tersebut menghentikan investasi di negar itu mulai awal bulan ini. Namun perusahaan memutuskan untuk menangguhkan penjualan merek ternama seperti KitKat dan Nesquik.



"Ke depan, kami menangguhkan merek Nestlé terkenal seperti KitKat dan Nesquik, dan lainnya," kata merek multinasional Swiss itu dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN, Kamis (24/3/2022).



Talked to @Nestle CEO Mr. Mark Schneider about the side effect of staying in Russian market. Unfortunately, he shows no understanding. Paying taxes to the budget of a terrorist country means killing defenseless children&mothers. Hope that Nestle will change its mind soon.