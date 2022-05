DPR RI Harapkan Perang Rusia-Ukraina Tak Hambat Pemulihan Negara G20

ERA.id - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bobby Adhityo berharap perang Rusia dan Ukraina tak akan menjadi penyebab pemulihan ekonomi negara-negara G20 dari pandemi COVID-19 terhambat.



"Ini yang ditakutkan, jadinya akan sama-sama susah. Sementara slogan Presidensi G20 Indonesia adalah recover together, recover stronger," ungkap Bobby dalam acara Crosscheck Medcom.id secara daring di Jakarta, Minggu.



Maka dari itu, aksi walk out Amerika Serikat (AS) hingga Inggris dalam pertemuan G20 diharapkan hanya bentuk dukungan moral dan tak berpengaruh terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara G20.



