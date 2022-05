Jaket Biasa Kesayangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Laku Rp1,6 Miliar

ERA.id - Jaket ikonik milik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky laku terjual lewat penggalangan dana untuk Ukraina di London. Jaket itu terjual hingga USD110 ribu atau Rp1,6 miliar.



Acara penggalangan dana untuk Ukraina di London ini berlangsung pada Kamis (5/5/2022) waktu setempat. Di mana sebuah jaket bulu ikonik milik Zelensky yang sudah ditandatangani olehnya terjual lebih dari USD100 ribu.



"Hari ini, seluruh dunia mengacu pada seorang pria yang mengenakan jaket bulu sederhana. Dan sekarang barang ikonik, yang ditandatangani secara pribadi oleh Presiden Zelensky, ada di sini," kata Kedutaan Besar Ukraina untuk Inggris dalam cuitannya.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg