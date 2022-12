Bukan Putin, Majalah TIME Nobatkan Volodymyr Zelensky Jadi Person of the Year 2022

ERA.id - Majalah TIME menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai Person of the Year 2022. Zelensky diakui atas kepemimpinannya yang berani di masa perang.

Penobatan Volodymyr Zelensky ini dilakukan majalah TIME pada Rabu (7/12/2022) waktu setempat. Majalah Time menyebut presiden Ukraina sebagai Person of the Year 2022 bersama dengan semangat Ukraina untuk menghormati penolakan bangsa untuk mundur dalam menghadapi agresi Rusia yang tidak beralasan.

“Apakah pertempuran untuk Ukraina mengisi seseorang dengan harapan atau ketakutan, Volodymyr Zelensky menyemangati dunia dengan cara yang belum pernah kita lihat selama ibeberapa dekade," kata Edward Felsenthal, pemimpin redaksi TIME, dikutip CNN, Kamis (8/12/2022).

Felsenthal mengatakan tindakan Zelensky di saat-saat awal invasi Rusia terjadi, dia terkenal menolak untuk meninggalkan Kyiv dan menginspirasi rakyatnya untuk berperang dan mendapatkan status dari pahlawan masa perang di seluruh dunia.

“Dalam minggu-minggu setelah bom Rusia mulai berjatuhan pada 24 Februari, keputusannya untuk tidak melarikandiri dari Kyiv tetapi untuk tetap tinggal dan menggalang dukungan adalah hal yang menentukan,” tambah Felsenthal.

Keputusan Zelensky untuk bertahan di negaranya itu pun dinilai membawa pengaruh positif dan mengobarkan semangat kepada rakyat Ukraina. Felsenthal mengatakan semangat Ukraina diwujudkan oleh banyak orang di dalam dan di luar negeri.

“Untuk membuktikan bahwa keberanian dapat menular seperti rasa takut, untuk menggerakkan orang dan bangsa untuk bersatu membela kebebasan, untuk mengingatkan dunia akan kerapuhan demokrasi dan perdamaian Volodymyr Zelensky dan semangat Ukraina adalah milik TIME Person of the Year 2022," kata Felsenthal.

Zelensky mengikuti Elon Musk sebagai TIME Person of the Year untuk 2021. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri juga pernah dinobatkan sebagai Person of the Year versi Majalah TIME pada 2007.

Gelar tersebut tidak serta merta diberikan sebagai suatu kehormatan, tetapi menunjukkan bahwa pemenangnya memiliki pengaruh pada peristiwa dunia.

Mantan aktor dan komedian, Zelensky terpilih sebagai presiden Ukraina pada April 2019. Sebelumnya, ia membintangi sitkom populer berjudul Servant of the People, di mana ia memainkan karakter yang secara tidak sengaja memenangkan kursi kepresidenan.

Zelensky, yang mencalonkan diri tanpa afiliasi partai dan tanpa tim penasihat ahli yang jelas hingga beberapa hari sebelum pemilihan tidak menghadiri acara kampanye langsung dan tidak mengadakan aksi unjuk rasa selama pemilihan. Dia memilih untuk berkampanye lewat media sosial untuk menyebarkan pesannya.

Setelah muncul di banyak posting YouTube dan Instagram dan tampil di televisi, dia memenangkan putaran pertama pemilihan dan kemudian, putaran kedua untuk pemilihan presiden.

Zelensky menikah dengan arsitek dan penulis skenario Ukraina Olena Zelenska, dan memiliki dua orang anak Oleksandra, dan Kyrylo.