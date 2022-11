Ada Kelas Melukis, Rstora di Ubud, Bali Menyatukan Kuliner dengan Kreativitas

ERA.id - Sejak 5 November hingga 5 Desember 2022 para tamu dapat mengecap kuliner berkuallitas sambil mengasah kreativitas di program acara

baru di The Kelusa bersama pelukis ternama asal Belarusia, Tatiana Efimova. Seniman bergenre cat air yang tinggal di Bali ini akan menemani Anda dalam pameran yang diadakan di Samsara Ubud, menampilkan karya-karyanya yang fokus pada keindahan bunga, dan para pengunjung juga dapat mengikuti kelas melukis yang ditawarkan.

Bersaman dengan pameran ini, The Kelusa akan menyelenggarakan serangkaian acara. Menawarkan berbagai koktail pilihan yang terinspirasi dari keragaman flora seperti The Magic of Magarita (tequila, triple sec, bunga telang, jus jeruk nipis dan sirup lemon), The Rose Pink (Vodka, jus jeruk, jus jeruk nipis, sirup grenadine, sirup bunga mawar) dan Rosella Gin and Tonic (London dry gin, extract bunga rosella, jus jeruk nipis, dan air tonic).

Para tamu juga akan diundang untuk menikmati hidangan brunch dari chef Iwan Sutrisno, bersamaan dengan kelas melukis. Hidangan seperti Squash Fritatta - terbuat dari Squash, Tomat, Wild Rocket, dan rana Padano tersedia untuk Anda. Untuk para penyuka hidangan manis, Anda dapat menikmati Ricotta Hotcakes, dengan topping pisang yang dikaramelisasi, keju ricotta, dan madu.

The Kelusa telah menyiapkan pilihan khusus untuk para tamu yang

datang untuk menikmati brunch tanpa harus mengikuti kelas melukis.