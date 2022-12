19 Tahun Berdiri, Fish & Co. Angkat Kaki dari Indonesia Akhir Tahun 2022

ERA.id - Restoran Fish & Co. yang berada di bawah naungan GF Culinary bakal menutup seluruh gerainya di Indonesia pada 31 Desember 2022. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram story Fish & Co. @fishcoindo.

Akun itu menyebut restoran Fish & Co. yang telah hadir dan melayani pecinta kuliner Tanah Air selama 19 tahun angkat kaki dari Indonesia. Penutupan ini seiring berhentinya kerjasama dengan GF Culinary sebagai pemegang lisensi merek restoran di Indonesia.

"Terima kasih. Karena telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Dengan bangganya melihat kembali 19 tahun The Best Fish & Chips in Town telah melayani. Kami ingin mengumumkan GF Culinary telah mengakhiri hubungannya dengan Fish & Co," tulis pembuka pengumuman tersebut menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari Instagram Story @fishcoindo, Selasa (20/12/2022).

Fish & Co. bakal ditutup (Foto: Instagram story/@fishcoindo)

Restoran yang menyajikan hidangan laut asal Singapura ini akan menutup gerainya di Indonesia pada akhir tahun 2022.

"Gerai Fish & Co. di bawah GF Culinary akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022," jelasnya.

Selama 19 tahun berdiri, Fish & Co. turut menyampaikan terima kasih kepada para pelanggan setia. Selain itu, GF Culinary sebagai pemegang lisensi juga mengaku bangga dengan pencapaian Fish & Co. selama ini.

"Kami bangga dan bersyukur atas semua yang kami miliki telah tercapai dalam tahun-tahun yang menakjubkan ini. Terima kasih banyak Anda menjadi pelanggan setia kami untuk mendukung dan sudah percaya kepada kami," katanya.

"GF Culinary akan terus menghadirkan santapan seru untuk pengalaman Anda dan kami berharap dapat melihat Anda segera di merek kami yang lain," tutupnya.

Menurut situs resmi GF Culinary, perusahaan yang bergerak di bidang kuliner itu memegang lisensi berbagai restoran lain di Tanah Air, seperti Ojju, Putien, dan Song Fa.