Resep Olahan Telur Agar Tidak Bosan, Patut Dicoba!

ERA.id - Bahan telur adalah salah satu bahan pangan yang bisa digunakan untuk berbagai macam olahan. Sebab, semua jenis makanan yang terdapat bahan telur selalu terasa lezat dan pengolahannya pun mudah untuk dikreasikan. Terkadang karena telur sering menjadi masakan sehari-hari di rumah, kita menjadi bosan. Dalam artikel ini akan dijelaskan beberapa referensi olahan telur agar tidak bosan.

Resep Beberapa Olahan Telur Agar Tidak Bosan

Agar tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja, aneka olahan telur di bawah ini dapat Anda praktikkan di rumah. Bukan hal yang tidak mungkin jika olahan telur ini juga menjadi inspirasi untuk bisnis Anda. Apa saja resepnya? Simak referensi di bawah ini.

Gyeran Mari atau Tamagoyaki

Tidak hanya di Indonesia saja, tren aneka olahan telur dalam bentuk telur gulung ternyata banyak digemari di negara Korea Selatan sana, gyeran mari juga kerap dijadikan sajian telur yang mudah dan paling sering dijadikan bekal makan siang.

Ilustrasi Tamagoyaki (Foto: Pixabay)

Seperti halnya Korea, negara Jepang juga mempunyai jenis masakan telur gulung dengan nama tamagoyaki. Berikut resep di bawah ini:

Bahan-bahan:

Minyak sayur, lada hitam, dan garam secukupnya

3 butir telur ayam (opsional, bisa lebih jika ingin gulungannya lebih besar)

1 buah wortel (cincang halus)

1 batang daun bawang (cincang halus)

Cara memasak:

Kocok semua telur hingga merata dan halus di dalam mangkuk besar. Pastikan agar tekstur adonan telur benar-benar halus dan tidak menggumpal. Masukkan garam dan lada hitam secukupnya.

Masukkan wortel cincang dan daun bawang ke dalam adonan telur.

Panaskan minyak sayur di dalam wajan. Anda dapat menggunakan wajan ukuran kecil untuk membuat adonan telur yang lebih tebal.

Masukkan setengah adonan telur ke dalam wajan yang sudah panas. Masak sampai setengah matang, selanjutnya gulung satu sisi terlebih dahulu. Anda dapat melakukannya dari sisi kanan ke tengah atau sebaliknya.

Masak perlahan dengan api kecil agar tidak mudah kecoklatan.

Pada sisi yang sudah kosong, masukkan lagi seperempat adonan hingga setengah matang. Lalu, gulung ke tengah sama seperti sebelumnya.

Lakukan hal yang sama untuk adonan terakhir, tapi kali ini gulung hingga telur habis. Sehingga seluruh permukaan telur telah tertutup dengan bentuk gulungan.

Angkat telur yang telah matang. Setelah dingin, potong-potong telur seperti ukuran gigitan kecil. Gyeran mari, siap Anda santap dengan saus atau mayonaise.

Fuyunghai Asam Manis

Ilustrasi Fuyunghai (Foto: Pixabay)

Olahan telur yang mudah tapi mampu menggugah selera makan Anda yaitu fuyunghai asam manis. Masakan yang memiliki perpaduan rasa asam, manis, dan gurih khas Tiongkok ini dapat Anda sajikan untuk menu makan malam yang mewah dan mudah. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dapat Anda siapkan:

Bahan-bahan:

1 buah seledri

2 sdm saus tomat

1 buah bawang bombang (potong dadu)

100 gram daging ayam cincang (opsional, bisa diganti dengan jamur dan lainnya)

2 butir telur bebek

1 buah wortel (iris memanjang / korek api)

1 siung bawang putih (haluskan)

2 sdm kecap manis

½ sdm tepung maizena

Air, garam, merica bubuk, dan minyak secukupnya.

Cara mengolah:

Kocok telur sampai merata dan masukkan 100 gram daging ayam, bawang bombay, garam, dan merica dalam satu mangkuk yang sama.

Panaskan sedikit minyak pada wajan, selanjutnya goreng adonan telur hingga matang kecoklatan. Sisihkan telur yang sudah Anda goreng.

Kemudian, untuk membuat sausnya, tumis bawang putih sampai aromanya keluar. Masukan kecap manis, wortel, saus tomat, air, garam, dan merica. Aduk merata hingga semua bahan tercampur dan mengeluarkan aroma yang harum.

Tambahkan seledri dan sedikit tepung maizena agar saus asam manis lebih kental.

Setelah matang, sajikan telur dengan siraman saus asam manis di atasnya. Fuyunghai asam manis siap disantap bersama keluarga.

Omurice

Olahan telur berikutnya yaitu adalah omurice. Omurice sebenarnya jenis masakan sederhana berupa nasi goreng dan telur. Namun, cara memasaknya sedikit unik, dan menggugah selera siapa saja yang melihat atau mencium aromanya.

Ilustrasi Omurice (Foto: Pixabay)

Menu omurice atau omuraisu ini dapat dijadikan menu andalan untuk bekal makan siang di negara Asia, seperti Jepang dan Korea. Berikut tutorial memasaknya:

Bahan-bahan:

2 siung bawang putih (cincang halus)

¼ buah bawang bombay (cincang halus)

4 sdm saus tomat

1 porsi nasi putih

100 gram daging ayam fillet (potong dadu)

2-3 sdm susu cair

1 butir telur

1 sdm margarin (bisa memakai minyak goreng)

Garam dan lada secukupnya

Cara memasak:

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk memasak olahan telur ini yaitu dengan membuat nasi gorengnya terlebih dahulu.

Panaskan minyak pada wajan dan tumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma yang harum. Masukkan juga bawang bombay hingga layu.

Masukkan ayam fillet yang sudah dipotong kecil dan tumis sebentar sampai warnanya berubah.

Selanjutnya, masukkan nasi putih, garam, dan merica. Aduk sampai semua bumbu tercampur di wajan.

Tambahkan saus tomat. Angkat nasi goreng yang sudah matang dan sisihkan.

Buat adonan telur di mangkuk, kocok telur, dan bumbui dengan garam serta lada.

Panaskan wajan baru yang anti lengket, masukkan minyak atau margarin. Masukkan adonan telur dan masak perlahan.

Saat masih setengah matang, masukkan nasi goreng di atas telur. Jangan sampai menutupi seluruh sisi telur.

Gulung telur secara perlahan hingga seluruh nasi tertutup. Pastikan semuanya tertutupi dan angkat perlahan. Menu omurice siap disantap dengan topping saus tomat dan mayonaise.

Sup Telur Tomat

Jika sup biasanya mempunyai citarasa yang gurih manis, tapi hal ini tidak ditemukan pada sup telur tomat. Perpaduan asam manis yang bercampur dalam kuah sup menjadikan sup telur jauh lebih variatif dan kaya rasa. Sajian sup telur tomat ini juga dapat Anda temukan dalam masakan Asia, khususnya Tiongkok.

Ilustrasi sup telur tomat (Foto: Pixabay)

Nah, bagi Anda yang hendak makan sup, tapi tidak sempat untuk memotong ayam atau membersihkan ikan, dapat mencoba untuk membuat olahan sup telur tomat yang sederhana ini. Berikut resep yang dapat Anda olah:

Bahan-bahan:

½ sendok makan tepung maizena

Minyak, kaldu ayam, kecap asin, minyak wijen, merica, dan garam secukupnya.

3 butir telur

2 butir tomat (potong dadu)

Cara memasak:

Kocok telur pada mangkuk serta larutkan tepung maizena pada mangkuk terpisah.

Tumislah tomat pada panci yang panas hingga layu dan harum.

Tambahkan air secukupnya dan masukkan bumbu, antara lain garam, kecap asin, kaldu ayam, merica, dan minyak wijen.

Masukan adonan telur ke dalam panci sambil mengaduk telur. Untuk menjaga pusaran dalam panci, aduklah dengan sendok sayur, sehingga telur tidak menyatu.

Jangan lupa masukkan larutan tepung maizena sambil tetap mengaduk hingga matang. Sup telur siap Anda sajikan untuk menu makan siang hari ini.

Demikianlah beberapa referensi olahan telur agar tidak bosan yang dapat Anda lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba!

