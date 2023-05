5 Jenis Olahan Telur di Hotel Racikan para Koki Profesional

ERA.id - Restoran hotel menyediakan berbagai hidangan yang jarang ditemukan di rumah makan biasa. Salah satu menu makanan yang kerap ditemui saat sarapan di hotel adalah olahan telur. Ada beberapa jenis olahan telur di hotel yang perlu dicicipi.

Banyak orang menyebut bahwa hidangan makanan di hotel terasa lebih nikmat dibanding di restoran biasa. Olahan dari telur pun bisa jadi makanan yang memikat lidah berkat tangan para koki restoran hotel. Para tamu yang menginap dapat merasakan berbagai jenis olahan telur di hotel.

Jenis Olahan Telur di Hotel

Sejumlah hotel bintang empat dan lima biasanya memiliki egg station yang khusus untuk membuat beragam sajian kuliner telur. Lantas apa saja jenis olahan telur di hotel yang bisa disantap para tamu?

telur di hotel (Freepik)

Omelet

Salah satu olahan telur yang sering disajikan di hotel adalah omelet. Omelet merupakan telur dadar dengan campuran irisan sayur dan daging. Koki akan memasak terlebih dahulu sayu atau daging dalam waktu sebentar. Kemudian kocokan telur dituangkan dalam panci. Omelet cocok disajikan untuk sarapan atau makan pagi.

Poached Egg

Poached egg juga menjadi hidangan yang kerap tersedia di hotel. Poached egg adalah olahan telur rebus biasa, namun bentuknya berbeda dengan boiled egg. Poached egg dibuat dengan cara diceplok ke dalam air mendidih, kemudian dimasak selama empat hingga lima menit.

Stuffed Egg

Stuffed Egg menjadi salah satu olahan telur favorit di hotel. Stuffed egg merupakan telur rebus yang disajikan dalam bentuk menarik. Telur rebus ini dibelah dua kemudian dicampur dengan bahan makanan lain yang diisikan ke lubang potongan putih telur.

Over Easy

Over Easy adalah olahan yang dimasak dengan cara digoreng. Telur dimasak sampai putih kenyal, kemudian dibalik hingga bagian kuning telur bertekstur lunak. Olahan telur ini juga kerap disebut dengan istilah over light, sunny side down, dig egg, dan runny.

Scrambled Eggs

Jenis olahan telur yang juga sering ada di hotel adalah scrambled eggs. Olahan telur ini juga sering disebut dengan telur orak-arik. Ada dua varian scrambled eggs, yaitu versi Indonesia dan versi luar. Pada versi Indonesia, scrambled egg biasanya disajikan bersama nasi goreng atau mie goreng. Sementara pada versi luar, scrambled egg memiliki tekstur yang lebih basah dan diberi campuran keju atau susu.

Demikianlah jenis-jenis olahan telur di hotel. Berbagai olahan telur di atas memang jarang dijumpai di restoran atau rumah makan biasa. Saat sedang sarapan di hotel, Anda bisa mencicipi beragam jenis olahan telur yang nikmat dan menawarkan kelezatan berbeda.

