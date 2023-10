Beraroma Kecombrang yang Khas, Wisata Kuliner Laksa Khas Banten Paling Menggugah Selera

ERA.id - Provinsi Banten termasuk daerah di Indonesia yang memiliki banyak kuliner khas nikmat untuk disantap. Salah satu tempat yang menyajikan kuliner khas Banten adalah The Kaibon, restoran Royale Krakatau Hotel, yang merupakan rebranding dari Resto Banten Bistro.

The Kaibon disebut bukan sekadar restoran, tetapi bentuk kenangan bagi para pengunjung yang hadir. Ini karena menyajikan keramahtamahan yang dipadu dengan cita rasa makanan Banten dan Cilegon yang bisa dinikmati pengunjung.

"Rebranding menjadi The Kaibon ini juga sekaligus memperkenalkan budaya Banten lebih luas lagi, serta menu-menu andalan yang ditawarkan menjadi kebanggaan Kota Cilegon. Beberapa di antaranya menu spesial yang terinspirasi dari kekayaan kuliner Banten dengan bahan lokal berkualitas," kata General Manager The Royale Krakatau Hotel, Rury Ilham saat konferensi pers di The Royale Krakatau Hotel, Cilegon, Banten, pada Selasa (10/10/2023).

Beberapa menu yang menjadi andalan antara lain Seafood Noodle Kuantan Soup (Nyonya Laksa). Menu ini menyajikan kenikmatan di lidah dan kesan perjalanan kuliner kerajaan Banten zaman dahulu. Diketahui laksa merupakan salah satu makanan yang dibawa pedagang Persia saat melakukan perdagangan di Nusantara.

Executive Chef Royale Krakatau, Lucky Salim mengatakan bahwa Seafood Noodle Kuantan Soup ini merupakan menu andalan yang nikmat dengan kandungan berbagai macam rempah. Aroma bunga kecombrang menjadi khas dari makanan ini.

Rabeg Sapi (Era.ID/Yesica Sitinjak)

"Kuantan jadi andalan ya, dibuat dari berbagai macam rempah, pertama ada kecombrang yang dipadukan dengan bawang merah bawang putih, cabe rawit merah untuk rasa pedas, bubuk kari untuk menambah aroma rasa, juga daun sereh, lengkuas. Aroma bunga kecombrang akan terasa sekali saat semua ingredients sudah dimasukkan," jelas Lucky Salim.

Selain Seafood Noodle Kuantan Soup (Nyonya Laksa), tersaji juga makanan khas lainnya yakni Nasi Goreng Peranakan, Sate Buntel, hingga Rabeg Sapi. Lucky Salim mengatakan bahwa menu tersebut nantinya akan ditambah untuk semakin memanjakan pengunjung.

Nasi Goreng Peranakan (Era.ID/Yesica Sitinjak)

"Menu peranakan, menu lokal Banten yang sudah orang banyak tahu. Nanti juga akan tambah menu lainnya. Kita akan buat akuarium isi ikan, yang tamu bisa pilih ikannya dan minta dimasakin seperti apa," pungkas Lucky Salim.