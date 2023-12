Cocok Bagi Ibu Pekerja, Chef Stefani Horison Berikan Tips Memasak Cepat untuk Persingkat Waktu di Dapur

ERA.id - Chef Stefani Horison memberikan tips memasak cepat untuk mempersingkat waktu di dapur. Cara ini tentunya sangat cocok bagi ibu pekerja.

Pemenang MasterChef Indonesia musim kelima ini mengungkapkan cara utama adalah menerapkan food preparation. Metode memasak ini dilakukan dengan menyiapkan bahan baku menjadi bahan yang sudah siap masak untuk periode yang sudah direncanakan.

Menurutnya, tujuan food preparation adalah untuk mengefisienkan waktu seseorang dalam memasak. Jadi, kita dapat memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas harian lainnya.

Periode food preparation adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan saat sibuk dan hanya mampu memasak di waktu tertentu saja. Hal ini diungkapkan Chef Stefani Horison saat menjadi narasumber dalam acara konferensi pers Peluncuran Bumbu Kaldu Sedaap.

Chef Stefani Horison (Foto: Era.id/Adelia)

"Paling penting dari memasakan preparing untuk memotong waktu dan meringkas juga. Misal kita udah belanja nih dari pasar atau supermarket kita sudah budgeting," ujar Chef Stefani Horison, saat ditemui kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta pada Selasa (5/12/2023).

"Kedua kita pilah-pilah, sudah ada ayam 250gram, protein, beef masing-masing, sayur juga udah dicuci, udah di prepare taruh dikotak masing-masing. Nah nanti setiap weekdays, sudah ditulis hari ini, besok masak apa, besoknya masak apa," tambahnya.

Perempuan berusia 27 tahun ini juga mengingatkan agar memilih bahan-bahan masakan terbaik serta berkualitas.

"Jadi sudah ditulis food prap, tapi bahan dan kualitas produk dibuat penting. Kita harus tahu memilih daging dan sayur fresh bagaimana sih. Yang disimpan Senin sampai Jumat mana sih balik lagi ya," paparnya.

Selain bumbu dapur, Chef Stefani mengatakan bumbu kaldu juga menjadi salah satu bahan masakan yang wajib ada untuk membantu meningkatkan cita rasa setiap masakan.

Chef Stefani Horison (Foto: Era.id/Adelia)

"Jadi masak sudah prepare, jangan lupa bumbu kaldu. Untuk hasil masakan bumbu kaldu tidak bisa diragukan lagi. Kalau cuma air biasa dengan bumbu kaldu pasti beda, karena hasil dari bumbu kaldu menyeimbangkan rasa," ujarnya.

"Saya ambil contoh sup ayam. Itu very basic ya, ada sup, protein, ayam, sayur-sayuran, dan rempah-rempahan. Kalau base dengan air, tambahan ayam bla bla bla. Itu bisa juga jadi enak tapi berjam-jam, itu juga kalau benar," lanjutnya.

Selain mempersingkat waktu memasak, kehadiran bumbu kaldu dijual dengan harga yang relatif murah dan mudah ditemukan di pasaran.

"Buat saya profesional chef harus cepat itu pasti memotong waktu efisien dan belanja akan hemat. Bumbu kaldu penting, bukan air hasilkan enak, tapi proses awalnya sudah menguntungkan kita sebagai chef maupun enterpreneur," jelasnya.

"Buat ibu rumah tangga atau kakak-kakak ngekost suka masak, better pake bumbu kaldu. Balik lagi menghemat waktu, biaya dan produk hasilnya approved by chef," lanjutnya.