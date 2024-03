Asal Usul Cromboloni: Berawal di New York, Viral di Indonesia

ERA.id - Pernahkah Anda mendengar tentang cromboloni? Pastry yang satu ini tengah menjadi tren dan digemari banyak orang. Namun apakah Anda juga pernah berpikir mengenai asal usul cromboloni?

Artikel ini akan mengulas asal usul cromboloni, mulai dari penciptanya, inspirasi di baliknya, hingga bagaimana pastry ini menjadi populer di berbagai belahan dunia.

Asal Usul Cromboloni

Cromboloni adalah perpaduan cerdas antara "croissant" dan "bomboloni" yang menjadi pelopor “briochization” – sebuah istilah yang diciptakan oleh para ahli kuliner untuk menggambarkan perpaduan seni bakery dan pastry.

Cromboloni, yang awalnya dijuluki "The Supreme" atau "New York Roll", muncul pada tahun 2022 dari tangan kreatif chef New York yang terkenal, Scott Cioe.

Seperti dilansir Fox News, visi Chef Cioe adalah untuk menciptakan rangkaian kelezatan berbasis croissant yang lebih memikat dan nikmat.

Hingga kemudian mMenjelang akhir tahun 2023, pastry ini telah berhasil memikat para pecinta kuliner di Indonesia dan Malaysia, dan menunjukkan daya tarik globalnya yang terus meningkat.

Cromboloni digemari di Indonesia dan Malaysia (X)

Cromboloni Dianggap Kue yang Lebih Sehat

Memang menemukan keseimbangan sempurna antara menawarkan pilihan yang lebih sehat dan mempertahankan rasa yang lezat bisa jadi hal yang sulit bagi toko roti. Tetapi tantangan ini kesempatan untuk berkreasi dan mencoba hal baru.

Meskipun tidak dapat disangkal kelezatannya, cromboloni berdiri sebagai camilan menggoda yang lebih condong ke arah kesenangan daripada kesehatan. Camilan yang menggiurkan ini menawarkan rasa dan tekstur yang tak tertahankan, namun masih kurang dalam hal nilai gizi.

Meskipun cromboloni memiliki kelezatan yang tak terbantahkan, kandungan gula dan lemak jenuh yang tinggi menjadikannya pilihan yang kurang ideal bagi mereka yang memperhatikan asupan makanan. Namun, Anda tetap bisa menikmati cromboloni dengan cara yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa tips:

1. Gunakan tepung terigu gandum utuh

Mengganti tepung terigu biasa dengan tepung terigu gandum utuh saat membuat cromboloni dapat membuatnya menjadi lebih sehat.

Tepung gandum utuh memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, sehingga kadar gula darah lebih stabil dan energi pun terjaga sepanjang hari.

Selain itu, kandungan serat yang lebih tinggi dalam tepung gandum utuh memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Tepung gandum utuh juga baik untuk pencernaan, sehingga Anda dapat menikmati cromboloni dengan lebih puas dan bernutrisi.

2. Padukan dengan buah-buahan

Buah-buahan kaya akan mikronutrien penting, menawarkan limpahan vitamin dan mineral yang vital untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Dengan menambahkan buah ke cromboloni, Anda tidak hanya meningkatkan rasanya tetapi juga memasukkan kebaikan nutrisi ke dalam camilan dan menjadikannya lebih seimbang dan sehat.

3. Tambahkan topping yang bergizi

Buah-buahan, sayuran, keju, telur, atau selai kacang adalah pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan nilai gizi cromboloni sekaligus menambah rasa dan tekstur yang lezat.

Dengan menyesuaikan topping sesuai selera, Anda dapat menciptakan pengalaman bersantap yang lebih seimbang dan menyehatkan.

Selain itu, hindari variasi cromboloni cepat saji untuk memastikan Anda membuat pilihan yang lebih sehat dan menghindari kelebihan aditif atau bahan-bahan tidak sehat yang biasa ditemukan dalam makanan olahan.

Selain , ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…