Apa Itu Milk Bun dan Siapa Sosok Dibalik Kesuksesan Kafe After You?

Roti manis selalu menjadi camilan favorit banyak orang. Nah,baru-baru ini sebuah roti bernama "Milk Bun" menjadi viral di Indonesia. Artikel ini akan membahas asal-usul Milk Bun dan mencari tahu penggagasnya.

Memang, roti ini menarik perhatian karena teksturnya yang super lembut dan rasa manisnya yang pas. Ditambah lagi dengan taburan susu bubuk di atasnya, membuat Milk Bun semakin menggoda selera.

Apa Itu Milk Bun?

Di balik kelezatannya, Milk Bun merupakan produk unggulan dari kafe dessert ternama di Thailand, After You. Kafe ini sudah terkenal dengan berbagai cabangnya yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

After You Kafe menghadirkan Milk Bun dengan tekstur Japanese Milk Bun yang super lembut. Roti ini ini juga semakin menggoda dengan isian selai yang berlimpah dan taburan susu bubuk yang melimpah di atasnya.

Tidak hanya satu rasa, Milk Bun After You hadir dalam berbagai varian, seperti Strawberry Bun, Butter Bun, Choco Bun, Nutella Bun, dan Pandan Coconut Custard Cream.

Dengan harga sekitar 120 Baht (Rp 52.713), Milk Bun After You menawarkan sensasi rasa yang tak terlupakan. Lembutnya roti, manisnya selai, dan gurihnya susu bubuk yang berpadu sempurna dalam setiap gigitan. Maka tidak heran jika Milk Bun ini menjadi viral dan digemari banyak orang.

Siapa Pemilik Kafe After You?

Dilansir dari laman After You HK, After You Dessert Cafe lahir di Thailand pada tahun 2007. Didirikan oleh Ms Gulapat Kanokwatanawan (May) yang memiliki hasrat dalam dunia baking sejak muda dan Mr Maetup T Suwan (Ming) yang memimpin perusahaan ini berkembang dari kafe kecil menjadi merek dessert terkenal.

After You mengawali perjalanannya dengan hidangan khas seperti Shibuya Honey Toast, Chocolate Lava Cake, Figgy Pudding. Kemudian berinovasi dengan menciptakan Kakigori (es serut), roti ketan mangga, dan hidangan durian lainnya yang sangat digemari oleh anak muda, wanita, keluarga, dan wisatawan.

Siapa Pemilik Kafe After You (Ig)

Setelah bertahun-tahun berekspansi, manajemen After You terus memperkuat filosofi merek mereka serta menerapkan pengelolaan toko dan kontrol kualitas yang teliti namun efektif. Hal ini memungkinkan After You untuk mengoperasikan lebih dari 30 kafe dessert di seluruh Bangkok dan kota-kota besar di Thailand.

Pada tahun 2016, After You terdaftar di bursa saham Thailand, yang kemudian memberi perusahaan modal dan platform untuk ekspansi lebih lanjut. May kemudian memilih Hong Kong untuk membuka cabang After You pertama di luar negeri.

Kini, banyak cabang baru After You bermunculan di sekitar Bangkok. Saat ini, After You memiliki banyak cabang kafe dessert di seluruh penjuru kota, dan jumlah karyawannya telah berkembang.

Tidak hanya milk bun, menu di After You juga mengalami peningkatan dibanding saat kafe pertama kali dibuka, dengan resep baru yang terus diuji dan ditawarkan secara rutin.

Menariknya, di setiap kafe dessert After You, mereka akan berusaha keras untuk menawarkan kafe yang paling istimewa dan hidangan penutup terbaik yang dibuat dari bahan-bahan pilihan. Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan standar kualitas, pelayanan, dan suasana hangat yang sama persis untuk dinikmati semua orang.

