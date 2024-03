Manjakan Lidah dengan Berbagai Kuliner Nusantara untuk Berbuka Puasa

ERA.id - Momen berbuka puasa bersama dapat menjadi kesempatan yang baik untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang terdekat.

Tak ada salahnya jika kita memilih tempat yang unik agar nuansa kebersamaan semakin berkesan.

Salah satu rekomendasinya adalah Smriti. Restoran bernuansa jadul di Pusat Kota Jakarta ini dapat menjadi pilihan untuk berbuka puasa bersama, apalagi jika hidangan yang dinikmati secara keseluruhan dari sajian khas Nusantara.

Saat memasuki Smriti, pengunjung yang datang bisa menikmati langsung suasana hangat dari furnitur kayu yang disuguhkan.

Menurut Dedy Hermawan, Director of Business Development WB Investment yang mewakili Smriti Jakarta, pihaknya sengaja menawarkan konsep bak berada di kapal phinisi tempo dulu.

"Aksen-aksesnnya serba kayu dan bernuansa hangat seperti di rumah yang nyaman," ujar Dedy dalam "Smriti Iftar Gathering" di Jakarta, baru-baru ini.

Interior jadul bernuansa hangat

Interior Smirti Jakarta (Instagram / @smriti_Jakarta)

Sentuhan interiornya sengaja dikemas hangat dengan sebagian besar bernuansa kayu yang dapat mengingatkan pengunjung akan warisan Indonesia yang kaya.

Bangunannya menampilkan desain ecletic dengan nuansa seni deco yang elegan. Sejumlah barang antik juga terlihat dan ditempatkan di sudut ruangan.

Selain itu, ada pula sebuah bar yang sengaja ditempatkan untuk memberikan kesan tersendiri dan memberikan pengalaman berbeda saat bersantap.

Kemudian di sisi ujungnya, ada juga live kitchen yang ditempatkan agar pengunjung bisa langsung menyaksikan beragam hidangan yang akan disantap.

Satu hal unik lagi, jika melihat pramusajinya juga mengenakan kostum ala-ala pelaut dengan busana bermotif vertikal yang senantiasa menyambut pengunjung dengan senyum ramah.

Cita rasa khas Nusantara

Cita rasa khas Nusantara di Smriti Jakarta (ERA.ID / Dinno Baskoro)

Selain interiornya yang menyejukkan, cita rasa khas Nusantara yang menjadi keunggulan dari Smriti. Khususnya di Ramadan 2024, Smriti memiliki konsep all you can eat untuk lima menu utama khas Indonesia seharga Rp399 ++ per orang dari 11 Maret hingga 11 April 2024.

Berbagai hidangannya meliputi:

Ayam tangkap yang merupakan sajian khas Aceh yang dilengkapi aromatik khas dari daun kari dan pandan.

Kambing guling saus kari, hidangan klasik ini terbuat dari daging kambing yang dimasak selama dua jam bersama rempah-rempah pilihan, kemudian disajikan dalam saus kari, bawang dan kecap berbumbu.

Udang goreng bawang merah, sajian ini terdiri dari udang Tiger yang digoreng dan disajikan dengan saus pedas dan saus bawang merah.

Sop buntut, siapa yang tidak kenal hidangan ini? Ya, sop buntut juga menjadi sajian utama di Smriti. Sop buntutnya menawarkan clear soup yang sedap, ditambah dengan sambal hijau dan kerupuk melinjo.

Ikan bakar Pariaman, satu lagi hidangan spesialnya yakni terdiri dari ikan baramundi yang di-fillet, kemudian diberi olesan saus padang dan minyak kelapa.

Berbagai takjil di Smriti Jakarta (ERA.ID / Dinno Baskoro)

Tak ketinggalan pula, berbagai takjil atau camilan juga bisa dinikmati sepuasnya. Takjilnya juga terdiri dari berbagai camilan khas Indonesia yang disuguhkan di etalase khusus.

Berbagai menunya seperti onde-onde wijen hitam, bubur kampiun, berbagai macam gorengan, lupis, ongol-ongol dan lain sebagainya.