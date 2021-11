Tampilan Sangat Instagrammable, Cobain Menu Baru Minum Kekinian dengan Varian Kue dan Cookie

ERA.id - Pandemi Covid-19, nampaknya menyadarkan banyak pebisnis kuliner untuk saling menguatkan dengan melakukan terobosan baru, salah satunya adalah menghadirkan menu rasa baru. Inovasi terkini ini mampu menggoyang lidah para penikmatnya.



Salah satu brand bisnis kuliner sekaligus pelopor cheese tea di Indonesia yang bernaung di bawah Sour Sally Group, Gulu Gulu menghadirkan menu terbaru dengan meluncurkan Cake & Cookie Collection yang mencakup tiga kreasi minuman baru.



Terinspirasi oleh cita rasa kue-kue populer, ketiganya adalah Rainbow Cheesecake, Raisin Cookie, dan Santa In the Snow. Diracik dengan kreativitas tinggi di dalam memadukan bahan-bahan berkualitas, koleksi minuman baru ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp21 ribu per cup.



Tag: bisnis minuman Sour Sally Gulu-Gulu