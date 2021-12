Disuntik Dana Rp1,3 Triliun, Kopi Kenangan Jadi "Unicorn" Baru Indonesia, Siapa Investornya?

ERA.id - Jaringan makanan dan minuman (F&B) Kopi Kenangan pada Senin (27/12) mengumumkan Pendanaan Seri C Tahap Pertama senilai 96 juta dolar AS (sekitar Rp1,3 triliun).

Melalui pendanaan ini, valuasi perusahaan kini menembus 1 miliar dolar AS dan menempatkan Kopi Kenangan sebagai perusahaan New Retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara.



Pendanaan Seri C dipimpin oleh Tybourne Capital Management, dan diikuti sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun dan B Capital, serta investor baru yaitu Falcon Edge Capital.



"Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat mengumumkan pendanaan yang menempatkan Kopi Kenangan sebagai perusahaan New Retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara," kata CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata dalam keterangannya, Selasa (28/12/2021).



