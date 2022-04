Sedap Disantap Buka Puasa, Resep Menu Sup Bakso Salmon yang Praktis

ERA.id - Momen berbuka puasa adalah hal paling dinantikan. Sebab, menu berbuka puasa secara sederhana dan praktis jadi salah satu ide menarik untuk dimasak selama bulan suci. Apabila kamu masih bingung ingin membuat apa, kamu bisa memasak sup bakso salmon.



Kamu bisa membuat sup bakso salmon dengan menggunakan bahan sederhana. Sebab, sajian bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Dilansir dari buku berjudul 'Rahasia Dapur NIKO - Kumpulan Resep Terbaik', berikut resep menu sup bakso salmon.

Bahan-bahan:

- 1,5 liter kaldu ayam

- 5 siung bawang putih, memarkan dan cincang kasar

- 1 buah tomat merah, potong menjadi 8 bagian



Cara memasak:

1. Didihkan air, lalu rebus bakso salmon sampai mengapung, angkat dan tiriskan.

2. Tumis bawang putih sampai harum. Kemudian, masukkan ke dalam kaldu yang sudah mendidih.

3. Masukan bakso, tomat, bokcoy. Beri merica, garam dan gula pasir.

4. Setelah bokcoy hampir empuk, masukkan jamur dan daun bawang. Koreksi rasanya sesuai selera.

5. Sup baso ikan salmon siap dihidangkan.

