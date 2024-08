Ceramah Tentang Kebencian di Tabligh Akbar, Angelina Sondakh Dituduh Ajarkan Ajaran Agama Kristen

ERA.id - Baru-baru ini, unggahan terbaru Angelina Sondakh menjadi sorotan publik. Perempuan kerap disapa Angie ini mengunggah video saat ceramah tentang ketenangan dan kebencian di Tabligh Akbar.

Sayangnya, unggahan itu membuat Angelina Sondakh dituduh telah mengajarkan ajaran dari Yesus Kristus.

Lewat Instagram pribadinya, istri mendiang Adjie Massaid ini mengunggah video saat ceramah. Ia mengenakan hijab bermotif dan duduk di depan meja.

Sembari memegang mikrofon, Angelina membeberkan kepada para hadirin betapa pentingnya ketenangan dalam menghadapi kebencian orang lain.

Unggahan Angelina Sondakh (Instagram/@angelinasondakh09)

"Kita nggak punya rasa benci, rasa syukur akan Allah tambahkan dalam hati kita. Dan kenikmatannya luar biasa, kok ibu-ibu," beber Angelina Sondakh.

Ibu sambung Aaliyah Massaid ini mengatakan kunci dari ketenangan adalah seseorang tidak perlu memikirkan orang lain yang membencinya.

Angelina Sondakh juga meminya agar tidak perlu membenci orang yang sudah menyakiti hati kita.

"Makanya tema kita hari ini adalah mengenai ketenangan. Ketenangan itu kuncinya cuma satu, nggak usah dipikirin orang yang membenci kita. Dan nggak usah benci terhadap orang yang nyakitin kita," ucapnya.

"Kira-kira bisa? Bisa ya ibu-ibu? Walaupun orang yang kita benci itu akhirnya lebih sukses dari kita," lanjutnya.


Dibagian caption-nya, Angelina memberikan penjelasan mengenai makna dan arti dari ketenangan kepada para hadirin.

"Ketenangan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menerima dan bersyukur. Take a moment to breathe, let go, and embrace the serenity within. Selamat menikmati akhir pekan, Sahabat sahabat Mommy! May your weekend be filled with peace and joy," katanya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Ada pun komentar salah satu netizen menjadi sorotan. Ia menyebut ceramah yang disampaikan Angelina Sondakh sesuai dengan ajaran agama Kristen.

"Wah, Angelina Sondakh mengajarkan Ajaran Yesus di Pengajuan utk tidak membenci dan tetap Mengasihi. Angelina Sondakh kuat di Ajaran Kasih yg telah dihidupi sejak bayi. Pantas aja yg diajarkannya Kasih," tulis akun @shi**.

"MasyaAllah Barakallah mommy Angie, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT sehat dan sukses selalu," komentar akun @dia****.

"MasyaaAllah TabarakAllah Bunda @angelinasondakh09 hari ini bisa hadir di kajian bunda luarr biasaa senengnyaa." kata akun @ika_******.

Sebagai tambahan informasi, Angelina Sondakh merupakan seorang mualaf. Ia memilih pindah agama dari Kristen ke Islam gegara dinikahi oleh mendiang Adjie Massaid. Padahal, Angelina Sondakh lahir dari keluarga Nasrani dan ayahnya merupakan seorang pendeta.