Cut Intan Nabila Sempat Kasih Kode Empat Jari di Medsos, Apa Artinya?

ERA.id - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Armor Toreador kepada selebgram atau mantan atlet anggar Cut Intan Nabila masih menjadi perbincangan publik. Kali ini, unggahan kode Cut Intan Nabila yang meminta bantuan kepada netizen kembali viral.

Dalam unggahan video yang dibagikan pada 7 Agustus lalu, Intan tengah menata kantung ASI untuk bayinya tanpa memperlihatkan wajahnya. Di bagian caption-nya, Intan mengaku senang membagikan perjuangannya untuk memberikan ASI kepada anak ketiganya.

"ASI dari 3 hari, sengaja aku tulis dari tanggal 1-7 biar pas seminggu, karena kemaren pada dibotol jadi nggak ditanggalin, ini ga dicampur ya. Lagi seneng mengunggah kegiatan menyusui nggak apa-apa ya, biar busui ini bahagia," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @cut.intannabila.

Kini, video itu menjadi viral lantaran diduga sebagai kode Intan memerlukan bantuan. Awalnya, Intan terlihat tengah merapihkan beberapa kantung ASI di atas meja. Di detik-detik selanjutnya, Intan sengaja memperlambat durasi video tersebut.

Rupanya, Intan memberikan kode berupa jari angka empat. Kode empat jari atau The Signal for Help adalah isyarat tangan yang digunakan seseorang untuk menunjukkan ia sedang dalam kondisi terancam dan butuh bantuan orang lain.

Simbol empat jari juga sempat viral di media sosial karena dapat menjadi cara termudah memberi tahu seseorang kalau kita dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Unggahan Cut Intan Nabila simbol empat jari (Instagram/@cut.intannabila)

Tak hanya itu, tangan Intan juga terlihat memar dan lebam yang diduga pertanda dianiaya oleh suaminya. Kedua hal yang dilakukan ini dianggap jelas. Sebab, Intan sengaja mengedit menggunakan mode lambat pada kedua momen tersebut.

Hingga akhirnya, netizen ramai-ramai berkomentar diunggahan tersebut. Mereka yakin kedua kode itu adalah pertanda Intan meminta tolong kepada netizen.

"Kalian nyadar nggak sih pas dia slow kan videonya dia ngasih kode 4 jari, berarti dia memang butuh bantuan," komentar akun @mutiara****_.

"Padahal udah dikasih kode," tulis akun @arzha.mau****.

"Salfok tangan kanannya Ya Allah sakit banget pasti. Apa sudah kode ya dari di slow motion gini," kata akun @yaaasmee****_.

"Tangannya lebam dan dia kasih kode 4 jari." ungkap akun @aisyaavi*****.

Sebelumnya, sosok Intan mendadak viral di media sosial setelah membongkar kelakuan suaminya, Armor Toreador Gustifante yang tertangkap kamera memukulnya beberapa kali. Tidak hanya itu, suaminya juga terlihat melakukan kekerasan terhadap bayinya yang tengah tidur di atas kasur tersebut.

Melalui caption video singkat yang dibagikan Nabila di akun Instagram pribadinya, dia menyebut sudah lima tahun berumah tangga dan berkali-kali KDRT yang dilakukan suaminya dimaafkan.

Namun baru-baru ini, Nabila mengaku tak tahan dan sudah waktunya untuk membongkar aib pernikahannya sendiri ke khalayak.