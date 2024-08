Berburu Fesyen dan Makeup di Modinity Ware House Sale 2024, Catat Tanggalnya

ERA.id - Menjelang akhir tahun, Modinity Group kembali menggelar acara tahunan yang paling dinanti-nantikan oleh para penggemar fashion dan kecantikan, Modinity Warehouse Sale 2024.

Acara ini digelar secara offline dengan skala yang lebih besar dan serentak di Indonesia dan Malaysia dengan total sekitar 25.000 pengunjung.

Diselenggarakan mulai 29 Agustus hingga 1 September 2024, acara ini berlangsung di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Centre (JCC) dan di The Shoppes at Four Seasons Place, Kuala Lumpur.

Acara ini menghadirkan berbagai merek fashion hingga beauty di bawah naungan Modinity, sepert Buttonscarves, Buttonscarves Beauty, Benang Jarum, Nada Puspita, dan Zyta Delia.

Ribuan tiket Modinity Warehouse Sale 2024 telah terjual secara online dan sold out dalam waktu 30 menit saja. Namun, bagi pengunjung yang belum mendapatkan tiket dapat membeli tiket on-the-spot selama persediaan masih ada dengan harga Rp40.000 per orang.

"Tahun ini digelar lebih besar di lokasi yang lebih luas dan serentak di dua negara Indonesia & Malaysia. Semoga acara ini memberikan momen yang benar-benar mengesankan dan tak terlupakan bagi semua pengunjung,” jelas Linda Anggrea, CEO Modinity dalam keterangan persnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pesta belanja untuk Kaum Hawa ini menghadirkan berbagai fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belanja para pengunjung.

Mulai dari potongan harga khusus untuk transportasi online Grab, diskon menginap di hotel Harris FX Sudirman, hingga layanan pengiriman belanja Paxel, semuanya tersedia untuk memudahkan dan memanjakan para pengunjung.

Tidak hanya itu, ada juga penyewaan power bank, akses WiFi gratis, dan pilihan tenant FnB dari Astro, Kopitiam Go, Futago, dan Tuku.