Klamby Hadirkan Bunga Calanthe dan Melati di Edisi Spesial Calanara Series

ERA.id - Brand fesyen modest terkemuka Indonesia, Klamby, resmi meluncurkan series terbaru dengan nama Calanara. Peluncuran produk terbaru ini juga bertepatan dengan momen spesial Hari Kemerdekaan RI ke-80.

Marketing Klamby, Okta Libri mengatakan Calanara series ini diluncurkan dengan tema Nusantarasa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

"Spesial Calanara series ini momentumnya pas banget nih kita menyambut untuk Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pas banget outfit yang dipakai untuk salah satu inspirasi kita untuk acara di 17 Agustusan," kata Okta kepada ERA.

Untuk Calanara series, Klamby menyajikan tiga produk spesial mulai dari kebaya hingga blouse. Tiga produk itu cocok untuk dipakai kegiatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan unsur dan budaya Tanah Air.

"Untuk Calanara series ini spesial di Nusantarasa salah satu series dari Klamby dan itu ada tiga produk salah satunya yang saya pakai (kebaya), juga ada skirt-nya dan juga ada blouse-nya," jelasnya.

Lalu, kata Okta, edisi Calanara series ini menggunakan dua bunga khas Indonesia yaitu bunga calanthe dan melati. Dua bunga ini dipilih karena menonjolkan makna dari nasionalisme Indonesia.

"Dua bunga ini karena kita lebih menonjolkan makna dari dua bunga tersebut salah satunya dari bunga calanthe itu merupakan bunga nasional Indonesia yang melambangkan keharuman, harapan, dan semangat bangsa seperti bunga melati juga," jelasnya.

Peluncuran Calanara series ini dikemas dengan perjalanan budaya Jakarta, Klamby Nusantarasa Jelajah Jakarta. Campaign Nusantarasa ini dipilih oleh Klamby untuk meningkatkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui pengenalan berbagai budaya.

Perjalanan budaya dimulai dengan mengelilingi Museum Nasional Indonesia dan menjelajah berbagai ruang seperti Ruang Pink, Paras Nusantara, dan Ruang Sunting. Setelah berkeliling, pengenalan Calanara series dilanjutkan dengan menaiki bus tingkat dengan atap terbuka yang mengitari kota Jakarta.

Acara peluncuran Calanara series ini ditutup dengan mengunjungi store Klamby di Plaza Indonesia