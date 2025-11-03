Hadirkan Budaya Minangkabau, Roemah Koffie Rilis Prangko Edisi Spesial Anak Daro

ERA.id - Roemah Koffie menghadirkan produk terbaru dengan menghadirkan budaya Minangkabau. Produk ini dikenal dengan nama Anak Daro, yang juga ditandai dengan peluncuran prangko edisi terbatas bersama Pos Indonesia.

Mengusung tema “The Beginning of Purposeful Journey”, peluncuran produk Anak Daro ini dilaksanakan di panggung Utama Jakarta Coffee Week 2025 di ICE BSD City, Minggu (2/11/2025).

"Anak Daro menjadi simbol awal dari perjalanan yang bermakna — The Beginning of Purposeful Journey — tentang bagaimana kopi Indonesia tumbuh dari nilai, bukan sekadar rasa," ujar CEO Roemah Koffie Felix TJ.

Felix menjelaskan nama Anak Daro diambil dari istilah adat Minang yang berarti pengantin perempuan, simbol awal dari perjalanan hidup baru yang dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Filosofi itu, kata Felix, terinspirasi dari sistem matrilineal Minangkabau, di mana perempuan menjadi penjaga nilai, keseimbangan, dan kehormatan keluarga.

Peluncuran produk baru ini juga ditandai dengan kolaborasi bersama Pos Indonesia. Kerjasama ini menghadirkan prangko edisi terbatas Anak Daro. Felix pun berharap melalui Kerjasama ini Roemah Koffie bisa menjaga ekosistem kopi hingga dikenal dunia.

"Melalui setiap inisiatif, kami ingin menjaga ekosistem kopi agar tetap hidup, berkelanjutan, dan dikenal dunia tanpa kehilangan jiwanya," tuturnya.

Sementara itu untuk rasa kopi Anak Daro sendiri memiliki karakter yang lembut, cerah, dan berlapis dengan tasting notes mangga, stroberi, dan cokelat manis alami.