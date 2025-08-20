Indonesia Summit 2025 Boyong Meutya Hafid hingga Cinta Laura, Digelar 27-28 Agustus

ERA.id - Acara tahunan Millennial dan Gen Z, Indonesia Summit kembali digelar. Indonesia Summit 2025 akan menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hingga Cinta Laura.

Mengusung tema ‘Thriving Beyond Turbulence. Celebrating Indonesia’s 80 Years of Purpose, Progress, and Possibility, acara ini diharapkan bisa menjadi ruang pertemuan lintas generasi. Tahun ini, Indonesia Summit akan membahas enam pilar utama yang meliputi ekonomi, edukasi, kesetaraan, demokrasi, lingkungan dan kesempatan kerja.

"Indonesia Summit 2025 adalah momentum untuk merayakan perjalanan 80 tahun Indonesia sekaligus melihat ke depan. Kami ingin menciptakan ruang yang mempertemukan generasi muda dengan para pemimpin dan inovator, agar lahir ide-ide dan kolaborasi yang membawa dampak nyata bagi bangsa," kata CEO IDN Winston Utomo.

Nantinya, acara ini akan menyuguhkan dua panggung utama yang akan menyajikan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang relevan bagi generasi Millennial dan Gen Z. Panggung pertama yang diberi nama Visionary Leaders by IDN Times, akan menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka.

Tokoh-tokoh itu meliputi publik figur sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad; Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos; Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Stella Christie; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Mereka akan berbagi wawasan dan strategi tentang menggerakkan perubahan di bidang masing-masing.

Kemudian di panggung Talent Trifecta by ICE, akan hadis sejumlah publik figur sukses dan berprestasi seperti Raditya Dika; Cinta Laura; Danilla; Keanu; Titan Tyra; Arbie Seo; dan Caca Tengker. Dalam sesi ini, mereka akan berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi, pencapaian yang sudah diraih, serta memberi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi pada perubahan di Indonesia.

"Kami ingin forum ini menjadi tempat di mana generasi muda dapat belajar langsung dengan para pemimpin dan tokoh berpengaruh, sekaligus menjadi ajang bertukar gagasan untuk mencari solusi konkret atas tantangan bangsa," ujar Editor in Chief IDN Times, Uni Lubis.

Selain itu, tahun ini Indonesia Summit 2025 juga menghadirkan kelas praktikal (Masterclass) yang dirancang khusus untuk membekali Millennials & Gen Z menghadapi tantangan masa depan. Peserta dapat mengikuti sesi Hustle Smart: Build Your Biz from Zero to Hero bersama Didiet Maulana (Founder IKAT Indonesia & Entrepreneur Coach), Content That Converts: How to Turn Attention into Action bersama Andrew Prasetya (Author of The Slow Leadership & Founder of Data To Visual), Get Hired, Stay Hired: Unlock Your Career Path bersama Dudi Arisandi (Chief People Officer, Tiket.com), dan Recharge Batin, Reclaim Energi: Group Healing dengan TAT bersama Diwien Hartono (Certified TAT Trainer).

Indonesia Summit 2025 akan digelar pada 27-28 Agustus di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta.