JalanX Gelar Aksi Amal di Jakarta: 10.000 Paket Makanan, Bantuan Medis, dan Dukungan Sosial

ERA.id - Di tengah krisis finansial yang tengah melanda masyarakat kecil di Indonesia, PT JalanX Asia Fintech kembali menunjukkan kepeduliannya. Perusahaan fintech global ini mengumumkan program amal berskala besar di Jakarta, dengan tujuan meringankan beban rakyat yang paling terdampak.

Tragedi meninggalnya seorang pengemudi, Affan Kurniawan, menjadi pemicu kuat di balik aksi sosial kali ini. “Kami merasa bertanggung jawab untuk hadir, membantu, dan menguatkan. JalanX bukan sekadar perusahaan finansial, kami bagian dari keluarga besar Indonesia,” ujar Ethan G. Morgan, CEO JalanX, Minggu kemarin.

Skema Donasi Inovatif

Dalam program ini, setiap pembelian produk investasi senilai Rp500.000, JalanX akan menyumbangkan Rp50.000 ke dalam dana amal. Selain dana internal perusahaan, donasi juga dibuka untuk publik, sehingga semua pihak dapat ikut berpartisipasi.

Kolaborasi dengan Influencer

Dua influencer muda, Mohamad Reza Septiansyah (tiktok.com/@rezasyahh_) dan Alya Fauziah Harahap (tiktok.com/@alyaaafzhh), turut ambil bagian dalam gerakan ini. Bersama JalanX, mereka menargetkan:

-10.000 paket makanan bagi pengemudi ojek online, anak yatim, dan panti jompo

-Bantuan medis & obat-obatan untuk klinik serta rumah sakit

-Perlengkapan sekolah demi masa depan anak-anak

-Donasi untuk masjid, sebagai pusat iman dan kebersamaan

-Pembangunan kembali infrastruktur umum yang rusak

Pesan Harapan dari JalanX

CEO Ethan G. Morgan menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus pesan optimisme, “Ini masa-masa sulit bagi banyak orang. Namun melalui aksi kebaikan sederhana, kita diingatkan bahwa harapan akan selalu ada. Dengan kebersamaan, tidak ada yang perlu menghadapi kesulitan sendirian. JalanX hadir untuk Anda.”

Komitmen transparansi dan keamanan

Sambil menunggu persetujuan resmi atas lisensi BAPPEBTI dan OJK, PT JalanX Asia Fintech telah lebih dulu menerapkan pedoman serta standar operasional yang sama dengan BAPPEBTI dan OJK untuk melindungi dana nasabah. Perusahaan menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Langkah berikutnya

Selain aksi amal, JalanX juga mengumumkan rencana pertemuan bisnis berikutnya di Bali, di mana perusahaan akan memaparkan roadmap Q1 2026 terkait peluang investasi di pasar valuta asing, emas, dan kripto.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi www.jalanconnect.id dan bergabung bersama JalanX dalam membangun masa depan finansial yang lebih baik.