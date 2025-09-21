Usai Bedah Ortopedi, Siloam Hospitals Kini Hadir dengan Robot Bedah Otak Pertama di Indonesia

ERA.id - Robot bedah otak pertama di sektor medis akhirnya hadir di Indonesia. Siloam International Hospitals melalui Siloam Hospitals Lippo Village secara resmi meluncurkan Brainlab Cirq Robotic Suite, teknologi mutakhir bedah saraf dan otak pertama di Indonesia.

Peluncuran ini resmi diselenggarakan dalam ajang Siloam Neuroscience Summit (SNS) 2025 di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025. Peluncuran ini mempertegas posisi Siloam Hospitals Lippo Village sebagai Center of Excellence Neuroscience yang senantiasa menghadirkan inovasi mutakhir.

Hospital Director, Siloam Hospitals Lippo Village, dr. Erick Prawira Suhardhi, MARS, menyatakan bahwa kehadiran robot bedah otak pertama di Indonesia ini bukan sekadar invesatasi saja, tetapi juga kesiapan dokter spesialis dalam melakukan tindakan dengan Brainlab Cirq Robotic Suite.

"Komitmen kami dalam menghadirkan Brainlab Cirq Robotic Suite lebih dari sekedar investasi alat, melainkan juga memastikan bukan hanya dokter spesialis yang menjadi operator, tetapi juga seluruh tenaga medis penunjang tindakan siap melakukan berbagai tindakan dengan Brainlab Cirq Robotic Suite," ujarnya.

Peluncuran ini makin memperkuat posisi layanan Siloam sebagai jaringan rumah sakit di Indonesia dengan teknologi advanced robotic. Sebelumnya, Siloam telah meluncurkan Da Vinci Xi untuk bedah digestive, urologi, dan obsgyn, serta CUVIS Joint untuk bedah ortopedi.

Bedah otak (brain surgery) merupakan salah satu cabang kedokteran paling kompleks, di mana presisi adalah segalanya. Kehadiran robotic navigation memungkinkan prosedur dilakukan dengan akurasi lebih tinggi, risiko komplikasi lebih kecil, dan pemulihan pasien lebih cepat. Dengan teknologi ini, operasi dapat berlangsung lebih optimal dan tingkat kenyamanan pasien meningkat signifikan.

Namun, teknologi mutakhir ini tidak berdiri sendiri. Kekuatan sejati lahir ketika presisi robot berpadu dengan intuisi klinis dan pengalaman para ahli bedah saraf Indonesia. Kombinasi inilah yang menciptakan standar baru dalam keamanan prosedur, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien pascaoperasi.

Dengan Brainlab Cirq Robotic Suite, Siloam Hospitals Lippo Village menegaskan komitmennya untuk menghadirkan masa depan bedah saraf ke Indonesia, hari ini. Karena setiap pasien layak mendapatkan yang terbaik: teknologi kelas dunia di tangan para ahli terbaik bangsa.

Peluncuran Brainlab Cirq Robotic ini disaksikan para dokter, peneliti, dan tenaga medis dari berbagai bidang, serta lebih dari 600 peserta SNS 2025.