Hadapi Suhu Panas, Jaga Hidrasi Tubuh dengan Air Minum Berkualitas

ERA.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di bagian selatan bumi. Cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6°C yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh Monsun Australia. Kondisi ini diprakirakan masih akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025.

Kondisi tersebut, menurut BMKG, akan membuat sebagian wilayah Indonesia akan mengalami cuaca panas ekstrem. "Posisi ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan, seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua, menerima penyinaran matahari yang lebih intens sehingga cuaca terasa lebih panas di banyak wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto.

Menurut dr. Yhan Batista, SpPD, dari RS Hermina Karawang, dehidrasi merupakan dampak cuaca panas ekstrem yang paling perlu diantisipasi. “Suhu yang tinggi dan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga meningkatkan risiko dehidrasi,” jelasnya.

Memastikan hidrasi dengan air berkualitas

Tubuh perlu terhidrasi dengan baik dengan air minum yang berkualitas. Tak hanya sekadar kuantitas jumlah air yang masuk ke tubuh, tetapi juga penting untuk memperhatikan kualitas air yang diminum. Menjawab kebutuhan tersebut, Amidis hadir sebagai solusi air minum yang sudah di masak bagi keluarga modern yang peduli akan kesehatan dan kepraktisan.

“Melalui teknologi multfitrasi dan distilasi mutakhir, Amidis menjamin setiap tetes air yang dikonsumsi terbebas dari kontaminan kimia, mikroorganisme, dan zat berbahaya lainnya,” ujar Head of Marketing Amidis, Astrid Adelaide Siregar.

“Proses distilasi Amidis dilakukan dengan cara memasak air di atas 110°C sehingga uap air yang dihasilkan benar-benar murni, lalu dikondensasikan kembali menjadi air. Hasilnya adalah air dengan kemurnian 0 PPM yang bebas kontaminan, sehingga aman untuk dikonsumsi,” imbuhnya.

Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak

Di tengah cuaca panas, menjaga asupan cairan dan memilih air minum berkualitas menjadi kunci agar tubuh tetap bugar dalam beraktivitas. Amidis hadir sebagai solusi hidrasi andalan dalam segala kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

“Terdapat galon berkapasitas 15 liter yang dilengkapi dengan Double Protection, yaitu segel pada tutup atas dan fitur smart lock (anti tumpah). Inovasi ini menjaga air tetap higienis sekaligus mencegah kebocoran. Ada pula galon 19 liter untuk kebutuhan keluarga di rumah,” jelas Astrid.

“Sementara bagi individu dengan mobilitas tinggi, Amidis menawarkan pilihan botol 220 ml yang ringan dan ringkas, serta ukuran 600 ml, 1500 ml, dan 5 liter yang siap mendukung hidrasi optimal kapan pun dan di mana pun. Jadi, ingat jangan telan mentah-mentah dan pikir masak-masak, pilihlah air minum berkualitas,” imbuhnya.

Sebagai pilihan terpercaya keluarga Indonesia, Amidis memastikan setiap anggota keluarga tetap terhidrasi optimal melalui air murni hasil distilasi dan dikemas secara aman dari pabrik hingga toko dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

“Amidis adalah Air minum yang sudah di masak, kami selalu memastikan keluarga Indonesia mendapatkan air dengan kualitas terbaik yang membantu menjaga kesehatan secara optimal dalam keseharian yang mudah didapatkan,” ujar Commercial Director PT Amidis Tirta Mulia, Susilo Gunadi.

Amidis dengan berbagai ukuran dan pilihan dapat ditemukan di Alfamidi, Alfagift, dan toko terdekat lainnya di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan informasi lebih lanjut tentang produk dan edukasi terkait air Amidis, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Amidis di https://amidiswater.com/link