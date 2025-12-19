Air Terdistilasi, Teman yang Bisa Dipercaya Menjaga Hidrasi Tubuh

ERA.id - Proses distilasi sangat baik untuk mendapatkan air murni dari berbagai sumber sebelum dikonsumsi. Hal itu berdasarkan hasil Kajian dari Ir. Adi Permadi, M.T, M.Farm, Ph.D, Dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Hasil kajian Doktor lulusan National Taiwan University of Science and Technology-Chemical Engineering tersebut menunjukkan pemanfaatan teknologi distilasi berdasarkan tes organoleptik mampu menghasilkan air tanpa bau dan tanpa rasa.

“Proses distilasi dapat menghasilkan air yang sesuai dengan kriteria produksi air bersih dan air minum sesuai dengan PERMENKES RI No. 32 Tahun 2017,” tulis Adi dalam artikel jurnalnya berjudul The Effect of Distillation on Several Types of River Water on Clean Water and Drinking Water Quality Standards.

“Proses distilasi mampu untuk menghilangkan kontaminan dan dapat digunakan sebagai air minum,” jelasnya.

Air minum berkualitas menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kesehatan terutama organ penyakit dalam. dr. Ni Made Hustrini, Sp. P.D, Subsp. G.H. (K), Dokter Penyakit Dalam dari RS Pondok Indah mengatakan pentingnya kondisi tubuh untuk tetap terhidrasi.

“Air juga membantu kerja pembuluh darah sehingga darah bisa dialirkan dengan baik ke ginjal. Saat mengalami dehidrasi, bisa terjadi gangguan dari tingkat sel hingga ke organ. Dehidrasi ringan dapat membuat seseorang merasa lelah dan sulit berkonsentrasi,” ujar dr. Ni Made Hustrini di laman RS Pondok Indah.

“Sementara, dehidrasi berat dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Karenanya, penting untuk cukup minum saat bekerja atau berolahraga berat terutama saat cuaca panas dan lembap,” imbuhnya.

Selain itu, dr. Ni Made Hustrini mengatakan air membantu melarutkan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, sehingga efektivitasnya meningkat.

Minum air secukupnya juga membantu menghasilkan lebih banyak urin, yang membantu membersihkan bakteri penyebab infeksi. “Batu ginjal tidak terbentuk dengan mudah bila tersedia cukup air yang mencegah kristal pembentuk batu untuk tidak saling menempel,” jelasnya.

Amidis, air minum diproduksi dengan proses distilasi (dimasak)

Tubuh perlu terhidrasi dengan baik dengan air minum yang berkualitas.

Tak sekadar kuantitas jumlah air yang masuk ke tubuh tetapi juga penting untuk memperhatikan kualitas air yang diminum.

Menjawab kebutuhan tersebut, Amidis hadir sebagai solusi air minum yang sudah dimasak bagi keluarga modern yang peduli akan kesehatan dan kepraktisan.

“Pilih air minum yang sudah dimasak di atas suhu 110 derajat celcius. Sehingga uap air yang dihasilkan benar-benar murni dan aman untuk dikonsumsi karena tidak ada kontaminan apapun,” Ujar Astrid Adelaide Siregar, Head of Marketing Amidis. “Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak dalam memilih air minum. Jadi tak perlu khawatir lagi air yang masuk dalam tubuh berasal darimana, karena Amidis air minum yang sudah diproduksi dengan proses distilasi (dimasak) untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh," imbuhnya.

Lebih lanjut Astrid juga menjelaskan Amidis mempunyai galon 1x pakai dengan ukuran 15 liter yang sudah BPA FREE Sehingga aman di konsumsi seluruh keluarga. Galon ini menjadi pilihan ideal untuk anda yang mengutamakaan kebersihan dan kepraktisan tanpa perlu isi ulang

“Amidis adalah Air minum yang sudah dimasak, kami selalu memastikan keluarga Indonesia mendapatkan air dengan kualitas terbaik yang membantu menjaga kesehatan secara optimal dalam keseharian yang mudah didapatkan,” ujar Commercial Director PT Amidis Tirta Mulia, Susilo Gunadi.

Amidis dengan berbagai ukuran dan pilihan dapat ditemukan di Alfamidi, Alfagift, dan toko terdekat lainnya di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan informasi lebih lanjut tentang produk dan edukasi terkait air Amidis, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Amidis di https://amidiswater.com/link.