Sehat dengan Cara Alami, Ini 4 Jamu Tradisional yang Kaya Manfaat

ERA.id - Minuman tradisional Indonesia, Jamu, bukan hanya dikenal sebagai warisan budaya saja tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Berbagai jenis jamu dengan bahan alami pun dipercaya menyehatkan hingga membantu menjaga imunitas tubuh.

Berikut beberapa jenis jamu tradisional yang populer dengan beragam manfaat bagi kesehatan.

1. Beras Kencur

Beras Kencur (Pinterest)

Sesuai dengan namanya, bahan utama jamu ini adalah beras dan kencur. Supaya rasanya lebih nikmat dan tidak terlalu kuat di lidah, kamu bisa merebus beras dan kencur dengan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, asam jawa, serta gula.

Beras kencur dipercaya bisa meningkatkan stamina tubuh, menghilangkan pegal, mengatasi batuk berdahak, dan meningkatkan nafsu makan anak.

2. Kunyit Asam

Kunyit Asam (Pinterest)

Kunyit asam merupakan jenis jamu yang dikenal sebagai pengobatan herbal untuk nyeri datang bulan. Dengan kandungan kaya akan antioksidan, kunyit asam juga bisa meredakan panas tinggi, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan juga menjaga kesehatan tulang.

Untuk membuat kunyit asam yang segar dan berkhasiat, bahan utama yang diperlukan adalah kunyit, asam jawa, gula, dan air. Proses pembuatannya cukup rebus semua bahan yang dibutuhkan, setelah itu saring dan siap di minum.

3. Temulawak

Temulawak (Pinterest)

Minuman tradisional kali ini adalah temulawak yang dibuat dengan merebus rimpang temulawak bersama dengan asam jawa, kencur, daun pandan, dan sedikit gula aren sebagai pemanis.

Jamu temulawak ini sering kali diberikan kepada anak-anak yang susah makan. Mengonsumsi temulawak juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya adalah flu.

4. Pahitan

Pahitan (Pinterest)

Pahitan adalah jamu tradisional yang terkenal dengan rasanya yang sangat pahit. Tapi dibalik rasanya yang bikin meringis, pahitan justru dikenal kaya manfaat.

Jamu ini biasanya dibuat dari campuran tanaman herbal seperti sambiloto, brotowali dan serai bahan-bahan alami yang bagus untuk membersihkan darah dan bantu menurunkan kadar gula.

Pahitan juga sering diminum untuk menjaga daya tahan tubuh, mengatasi jerawat dari dalam, dan bantu detoks racun di tubuh. Biasanya disajikan tanpa tambahan pemanis biar khasiatnya tetap maksimal.

Itu dia empat jamu tradisional yang paling dikenal dan masih sering diminum sampai sekarang. Bukan cuma menyehatkan, jamu juga jadi cara alami buat menjaga tubuh tetap segar setiap hari.

Mulai dari yang manis sampai yang paling pahit , semua punya khasiat nya sendiri. Jadi, nggak ada salahnya kembali ke cara lama yang terbukti ampuh buat tubuh lebih sehat dan bugar.