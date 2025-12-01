Jadi Tren Fesyen 2025, Intip Model Cardigan Populer yang Unik

ERA.id - Tren fashion memang selalu berputar, dan kali ini cardigan kembali menjadi spotlight. Pakaian yang dulu sering dipakai hanya sebagai pelapis kini berubah menjadi barang yang banyak digemari karena mudah dipadukan untuk berbagai gaya.

Cardigan hadir dalam berbagai model seperti oversized, semi-sheer, hingga rajut tebal. Fleksibilitas inilah yang membuat orang mulai melirik cardigan lagi sebagai pilihan utama untuk tampil rapi tanpa banyak usaha.

Dikutip dari InStyle, cardigan disebut sebagai salah satu item paling serbaguna tahun ini karena bisa dipakai sebagai lapisan tengah, luar, bahkan sebagai aksesori yang disampirkan di bahu. Selain itu, perpaduan cardigan dengan item modern membuatnya cocok untuk dipakai sepanjang tahun.

Salah satu alasan mengapa cardigan kembali populer adalah semakin banyak orang yang mencari gaya yang nyaman namun tetap terlihat stylish. Cardigan terasa ringan, praktis, dan bisa disesuaikan dengan pakaian yang sudah ada di lemari.

Berikut beberapa inspirasi mix and match cardigan yang sedang populer:

1. Pendek (Cropped)

Jeung Yoon-chae (Instragram/y0on_cha3)

Cardigan cropped bisa membuat bagian pinggang lebih terlihat dan memberi kesan tubuh lebih tinggi. Model ini cocok dipadukan dengan celana atau rok apa saja. Kalau tidak punya cardigan pendek, cardigan biasa juga bisa dilipat sedikit agar tampak seperti cropped.

2. Dipakai di bahu seperti syal

Shin Yu Na (Instragram/igotyuandme)

Cardigan cukup disampirkan di bahu untuk menghadirkan kesan rapi dan elegan. Cara ini sederhana tetapi memberi sentuhan chic pada tampilan sehari-hari.

3. Oversized

Kim Jennie (Instragram/jennierubyjane)

Model oversized cocok untuk tampilan santai. Dipadukan dengan jeans atau rok mini tetap terlihat stylish dan nyaman.

4. Semi-Transparan (Semi-Sheer)

Park Soo-young (Instagram/_imyour_joy)

Cardigan tipis yang dibiarkan terbuka menciptakan gaya modern dan ringan. Cocok dipakai saat ingin tampil simple namun tetap trendi.

5. Cardigan + Kaos Putih Choi Ji Su (Instragram/lia_loves__)

Paduan klasik ini selalu berhasil. Kaos putih yang sedikit terlihat membuat tampilan terlihat bersih dan rapi.

Cardigan terbukti bukan hanya pakaian pelengkap. Dengan paduan yang tepat, item ini bisa membuat tampilan sehari-hari jadi lebih menarik dan tetap nyaman dipakai.