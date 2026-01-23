Musim Hujan Datang, Jangan Ikut Tumbang! Ini 5 Cara Sederhana Jaga Kesehatan

ERA.id - Musim hujan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama pekerja yang tetap harus masuk meski hujan lebat atau bahkan banjir menerjang Di balik itu, ada risiko kesehatan yang cukup menjadi perhatian, mulai dari flu, demam, gangguan pencernaan, malaria, hingga penyakit akibat nyamuk.

Agar tubuh tetap sehat dan aktivitas tidak terganggu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit datang. Dikutip dari Fortis Healthcare, berikut lima cara menjaga kesehatan tubuh selama musim hujan.

1. Minum Air Bersih

Sumber air berisiko terkontaminasi selama musim hujan sehingga besar kemungkinan untuk tertular penyakit melalui air. Masalah pencernaan dan demam adalah beberapa keluhan kesehatan yang paling umum terjadi selama musim hujan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih air minum yang bersih.

2. Hindari Makanan Sembarangan dan Fast Food

Makan Sehat (Freepik/Freepik)

Makanan yang dijual di ruang terbuka atau dipinggir jalan sangat berisiko terpapar kuman, karena kelembaban udara yang meningkat di musim hujan. Oleh sebab itu, batasi konsumsi makanan yang disimpan di ruang terbuka terlalu lama.

Semakin lama makanan terkena udara di ruang terbuka, semakin besar pula risiko infeksi saat dikonsumsi. Sangat disarankan untuk memilih makanan rumahan yang baru dibuat agar higenis tetap terjaga.

3. Tidur Cukup untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh

Tidur yang Cukup (Freepik/Jcomp)

Kurang tidur dapat membuat sistem imun tubuh menurun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Sangat disarankan untuk tidur dengan waktu yang ideal yaitu sekitar 6-8 jam per malam agar daya tahan tubuh tetap terjaga selama musim hujan. Tidur yang cukup bukan hanya soal istirahat, melainkan juga investasi Kesehatan jangka panjang.

4. Tetap Aktif Berolahraga

Meski hujan menjadi penghambat aktivitas di luar ruangan, bukan berarti olahraga juga harus berhenti. Olahraga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem imun tubuh, serta membuat tubuh lebih tahan terhdapat virus dan bakteri yang menjadi sumber penyakit. Ada pun aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di rumah seperti, yoga, lompat tali, atau workout.

5. Hindari Terlalu Sering Kehujanan

Terlalu sering terkena air hujan bisa menurunkan daya tahan tubuh dan memicu sakit. Oleh karena itu, sedia payung dan jas hujan ketika beraktivitas di luar rumah sebelum hujan.

Musim hujan memang tidak bisa dihindari, apalagi bagi mereka yang tetap harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Namun, sakit bukanlah konsekuensi yang harus diterima. Saat ini, kesadaran mengenai kesehatan tubuh menjadi perhatian agar tubuh tetap sehat di tengah cuaca yang tak menentu.