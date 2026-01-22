5 Kegiatan Seru di Rumah saat Musim Hujan, Dijamin Anti Bosan, Tertarik?

ERA.id - Musim hujan sering membuat banyak orang memilih menghabiskan waktu di rumah. Aktivitas luar ruangan jadi terbatas, sementara rasa bosan bisa datang jika rutinitas terasa itu-itu saja. Padahal, ada banyak cara sederhana untuk tetap menikmati waktu di rumah meski hujan turun hampir setiap hari.

Dengan sedikit kreativitas, waktu di rumah justru bisa jadi momen untuk bersantai, berkumpul, dan mencoba hal baru. Aktivitas-aktivitas ini tidak membutuhkan persiapan rumit dan bisa dilakukan bersama keluarga maupun sendiri.

Berikut beberapa aktivitas di rumah anti-bosan yang bisa kamu lakukan saat musim hujan:

1. Maraton Series di Netflix

Maraton Series di Netflix (Dok. freepik.com)

Menonton series lokal bisa jadi pilihan tepat untuk mengisi waktu saat hujan. Ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diikuti tanpa perlu berpikir berat.

Selain menghibur, maraton series juga bisa jadi cara untuk mengenal karya kreator lokal. Cukup siapkan camilan dan waktu luang, hujan pun terasa lebih menyenangkan.

2. DIY Kopi Susu Kekinian

DIY Kopi Susu Kekinian (Dok. freepik.com)

Musim hujan cocok ditemani minuman hangat. Kamu bisa mencoba membuat kopi susu ala kafe di rumah dengan bahan yang sederhana.

Selain lebih hemat, bereksperimen dengan rasa dan takaran juga bisa jadi aktivitas seru. Minum kopi buatan sendiri sambil mendengar hujan bisa memberi suasana yang menenangkan.

3. Main Board Game Bareng Keluarga

Main Board Game Bareng Keluarga (Dok. freepik.com)

Board game seperti UNO, monopoli, atau kartu sederhana bisa menghidupkan suasana rumah. Permainan ini cocok dimainkan bersama keluarga atau teman serumah.

Selain seru, board game juga mempererat komunikasi dan kebersamaan. Waktu hujan pun jadi terasa lebih cepat berlalu.

4. Memasak atau Coba Resep Baru

Memasak atau Coba Resep Baru (Dok. vidio.com)

Hujan sering membuat orang ingin makan sesuatu yang hangat. Ini bisa jadi momen pas untuk mencoba resep baru di dapur. Tidak perlu masakan rumit, menu sederhana pun bisa jadi pengalaman menyenangkan. Proses memasak juga membantu mengalihkan rasa bosan.

5. Besih-Bersih dan Dekor Ulang Kamar

Bersih-Bersih dan Dekor Ulang Kamar (Dok. freepik.com)

Saat hujan, membersihkan dan menata ulang kamar bisa jadi kegiatan produktif. Mengganti posisi furnitur atau dekor kecil bisa memberi suasana baru. Kamar yang lebih rapi dan nyaman juga membuat waktu di rumah terasa lebih menyenangkan selama musim hujan.

Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa musim hujan tidak selalu membosankan. Dengan pilihan kegiatan yang sederhana, waktu di rumah tetap bisa terasa seru dan bermakna.