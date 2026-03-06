Raisa Refleksikan Kisah Hidup Lewat Konser Love & Let Go: Ini yang Aku Butuhkan

ERA.id - Raisa Andriana mengungkap cara pulih dalam menghadapi ujian kehidupan yang belakangan ini ia hadapi. Raisa memilih untuk tetap produktif dalam berkarya untuk menghadapi ujian kehidupannya.

Bagi Raisa yang aktif sebagai penyanyi, tetap berkarya di masa-masa sulit kala perceraiannya dengan Hamish Daud menjadi cara paling ampuh untuk meluapkan keresahan yang ia alami.

"Bagi aku tuh salah satunya berkarya, terus menghasilkan musik, mendengarkan musik, bikin lagu dan menceritakan lagu itu, berbagi lagu itu ke orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang sama, itulah yang banyak meringankan perjalanan aku yang akhir-akhir ini rada roller coaster gitu," ujar Raisa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

Raisa lantas merasa bersyukur karena tahun ini ia bisa menggelar konser dengan konsep moviecestra yang diiringi Andi Rianto dan Magenta Orcestra. Ia menyebut lewat konser ini bisa menjadi media penyalur emosi yang selama ini dipendam.

"Sebenernya datangnya project konser ini di tahun ini itu menurutku blessing banget. Karena semua apa ya, mungkin semua kepenatan aku, atau semua emosi-emosi aku yang lagi aku alamin tuh bisa langsung tersalurkan gitu," akunya.

Lebih lanjut, Raisa mengatakan konser kali ini akan sangat personal bagi dirinya maupun penggemar yang akan menikmati tiap lantuan lagu yang dibawakan. Apalagi lagu-lagu yang akan dinyanyikan Raisa selama konser dikemas dengan aransemen baru yang berbeda dari sebelumnya.

"Jadinya ini menurutku salah satu project yang emang aku butuhkan. Tapi juga akan menjadi suatu project yang luar biasa personal karena ya mudah-mudahan momen-momen kayak gini enggak akan keulang lagi," pungkasnya.

Konser Love & Let Go Raisa akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada 6 dan 7 Juni 2026. Tiket konser Raisa dibanderol mulai dari Rp550.000 hingga yang paling mahal di Harga Rp3.750.000 dengan banyak keuntungan yang bisa didapat.

Tiket konser Raisa bisa dibeli melalui situs resmi raisaliveinconcert.com