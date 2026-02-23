5 Ide Ngabuburit Anti Mainstream yang Bisa Dicoba di Rumah

ERA.id - Bulan suci Ramadan identik dengan momen menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Biasanya, waktu sore diisi dengan berburu takjil atau sekadar bersantai bersama teman. Namun, ngabuburit juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif dan berbeda dari biasanya.

Tak melulu harus nongkrong atau scrolling media sosial, ada banyak aktivitas sederhana yang bisa membuat suasana menjelang magrib terasa lebih bermakna. Berikut lima ide ngabuburit anti mainstream yang bisa kamu coba selama Ramadan.

1. Olahraga Ringan Jelang Magrib

Ilustrasi Olahraga Ringan (pexels/Alexy)

Mengisi waktu ngabuburit dengan olahraga ringan bisa menjadi pilihan sehat. Tak perlu aktivitas berat, cukup jalan santai di sekitar rumah, stretching, atau yoga selama 20–30 menit.

Selain membantu menjaga kebugaran tubuh selama berpuasa, olahraga ringan juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar saat berbuka.

2. Mengadakan Garage Sale Mini

Ilustrasi Garage Sale (Pexels/Caleb Oquendo)

Ramadan bisa menjadi momen tepat untuk merapikan barang-barang di rumah. Kamu bisa menyortir pakaian, tas, buku, atau aksesori yang sudah jarang dipakai lalu menjualnya secara online maupun offline.

Selain membuat rumah lebih rapi, kegiatan ini juga bisa menambah pemasukan menjelang Lebaran.

3. Membuat Menu Plan Sahur dan Buka

Ilustrasi Garage Sale (pexels/Caleb Oquendo)

Alih-alih bingung menentukan menu setiap hari, cobalah membuat perencanaan menu untuk beberapa hari ke depan. Catat bahan yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan anggaran belanja.

Cara ini tidak hanya membantu menghemat pengeluaran, tetapi juga membuat pola makan selama Ramadan lebih teratur.

4. Digital Detox Satu Jam

Ilustrasi menghabiskan waktu dengan keluarga (pexels/August de Richelieu)

Menjelang waktu berbuka, coba jauhkan diri dari ponsel dan media sosial selama satu jam. Gunakan waktu tersebut untuk membaca buku, berbincang dengan keluarga, atau sekadar menikmati suasana sore. Kebiasaan sederhana ini bisa membantu pikiran lebih tenang dan membuat momen Ramadan terasa lebih khusyuk.

5. Journaling atau Refleksi Ramadan

Ilustrasi Journaling (pexels/www.kaboompics.com)

Ngabuburit juga bisa diisi dengan menulis jurnal harian atau refleksi diri. Tuliskan hal-hal yang disyukuri, target ibadah, atau pencapaian kecil selama berpuasa.

Kegiatan sederhana ini dapat membantu menjaga semangat dan membuat Ramadan terasa lebih bermakna hingga akhir bulan.

Itu dia lima ide ngabuburit anti mainstream yang bisa kamu coba selama Ramadan. Kira-kira, mana yang paling ingin kamu lakukan?