5 Game Roblox Anti-Mainstream yang Wajib Dicoba

ERA.id - Game di Roblox tidak hanya soal obby atau roleplay ringan. Belakangan ini, banyak game Roblox dengan konsep unik dan gameplay berbeda yang mulai menarik perhatian pemain karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih menegangkan hingga kompetitif.

Mulai dari game horor dengan cerita aneh, pertarungan intens, hingga mode bertahan hidup, game-game ini hadir sebagai pilihan bagi pemain yang ingin mencoba sesuatu yang tidak biasa. Inilah yang membuat game Roblox anti-mainstream semakin dilirik.

Berikut beberapa rekomendasi game Roblox anti-mainstream yang bisa kamu mainkan:

1. Bakso Malang Anomalies (Scary Horror)

Game ini mengusung konsep horor dengan latar warung bakso yang terasa tidak biasa. Pemain akan menemukan berbagai kejadian aneh dan jumpscare tak terduga selama permainan.

Suasana gelap dan cerita yang perlahan terungkap membuat game ini cocok untuk pemain yang suka horor psikologis dengan nuansa lokal yang unik.

2. Violence District

Violence District menghadirkan gameplay penuh aksi dengan pertarungan cepat dan intens. Pemain harus bertahan hidup di area berbahaya sambil menghadapi musuh dari berbagai arah.

Game ini menawarkan tempo permainan yang cepat dan menuntut refleks, sehingga cocok bagi pemain yang menyukai tantangan dan adrenalin tinggi.

3. (Stranger Things) Deadly Delivery

Terinspirasi dari serial Stranger Things, game ini menggabungkan unsur horor dan misi pengantaran yang menegangkan. Pemain harus menyelesaikan tugas sambil menghindari ancaman yang muncul tiba-tiba.

Atmosfer gelap dan tekanan waktu membuat permainan terasa menegangkan, terutama saat bermain bersama teman.

4. 99 Nights in the Forest

Game ini berfokus pada mode bertahan hidup di tengah hutan selama 99 malam. Pemain harus mengumpulkan sumber daya, membangun perlindungan, dan menghadapi ancaman yang datang di malam hari.

Semakin lama bertahan, tantangan yang dihadapi akan semakin sulit, membuat game ini terasa menegangkan namun adiktif.

5. Dueling Grounds

Dueling Grounds menawarkan pertarungan satu lawan satu dengan berbagai senjata dan gaya bertarung. Game ini menuntut strategi, timing, dan kecepatan tangan yang baik.

Dengan arena yang beragam dan sistem duel yang kompetitif, game ini cocok untuk pemain yang ingin menguji kemampuan bertarung di Roblox.

Game-game ini membuktikan bahwa Roblox memiliki banyak pilihan permainan menarik di luar genre yang umum. Dengan konsep yang unik dan gameplay yang berbeda, pengalaman bermain pun terasa lebih seru dan tidak membosankan.