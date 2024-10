Pameran AllPack dan AllPrint Indonesia 2024 di JIExpo Kemayoran Jakpus Resmi Dibuka, Dtargetkan 80 Ribu Pengunjung

ERA.id - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika secara resmi membuka pameran internasional ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024, 9 Oktober hingga 12 Oktober 2024, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D Salim mengatakan bahwa pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung dan memajukan industri pengemasan serta percetakan di Indonesia.

Pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 diikuti oleh lebih dari 1.500 perusahaan yang berasal dari 30 negara, diantaranya adalah Australia, Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Greece, Hongkong, India, Indonesia, Italy, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Poland, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkiye, United Kingdom, USA, Vietnam, Bavaria, Netherland, Denmark.

"Dan menargetkan lebih dari 80.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan pameran," ujar Daud.

Pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 mengundang para pelaku bisnis yang sudah menggeluti pengemasan dan percetakan 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

ALLPack Indonesia 2024 diselenggarakan bersamaan dengan pameran ALLPlas Indonesia Expo, ALL Food Technology Indonesia Expo , ALLProcess Indonesia Expo, ALL Industrial Expo, IPEX - Indonesia Pharmaceutical Expo, ALL Beverage Technology Indonesia Expo.

Pameran ALLPrint Indonesia 2024 diselenggarakan bersamaan dengan pameran World of Paper Tissue, Textile Printing, Print For Pack, Indo Sign & AD, Inter Corrugated, Pro Label Asia.

Pada pameran ALLPack dan ALLPrint Indonesia 2024 tidak hanya menampilkan kegiatan pameran saja namun terdapat kegiatan dan program menarik lainnya yang tak kalah seru selama 4 hari kedepan, seperti seminar.

Tidak hanya seminar dan talkshow, pameran ini juga menawarkan aktivitas business matching yang dirancang secara khusus untuk membantu para pembeli terhubung dengan peserta pameran di bidang industri pengemasan dan percetakan. Melalui proses yang terstruktur dan sistematis, para pembeli dapat menemukan mitra yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka.

Dengan demikian, aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi koneksi, tetapi juga menciptakan peluang untukmembangun kemitraan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Bagi para pembeli yang berminat, pendaftaran untuk berpartisipasi dalam sesi business matching dengan peserta pameran dapat dilakukan secara online melalui tautan berikut: https://forms.gle/gLoVNAUPVEjhbXEdA.

