Resmi Dibuka, Menpar Harap Chef Expo Bisa Perkuat Gastronomi Indonesia di Kancah Dunia

ERA.id - Acara kuliner bergengsi tahunan, Chef Expo, resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Wardhana. Menpar berharap gelaran ini bisa menjadi ruang kolaborasi strategis dan membawa cita rasa Indonesia ke panggung dunia.

Gelaran ini dibuka secara resmi oleh Menpar Widiyanti pada Rabu, 6 Mei 2026 di NICE PIK 2, Tangerang. Selama pembukaan tersebut, Menpar mengaku bangga dengan terselenggaranya Chef Expo untuk kali ketujuh.

"Satu kehormatan bagi saya untuk hadir di Chef Expo 2026 bersama para insan kuliner Indonesia yang terus membentuk dan menghidupkan citra serta cita rasa Indonesia,” kata Menpar Widiyanti.

Selama pembukaan tersebut turut hadir sejumlah chef ternama Indonesia, seperti Chef Juna, Chef Chandra Yudasswara, Bunda Sisca Soewitomo, Chef Axhiang, Chef Mutho, dan masih banyak lagi. Nantinya para chef professional ini akan mengisi sesi demo memasak kuliner nusantara yang menggugah selera.

Menpar mengatakan gelaran Chef Expo tahun ini diharapkan bisa menjadi ajang berkumpulnya pelaku industri kuliner hingga menjadi inspirasi bagi masyarakat. Terlebih ia menilai industi kuliner memiliki keterikatan yang erat dengan sektor pariwisata.

"Budaya gastronomi nusantara dan pariwisata Indonesia merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Semakin populer makanan Indonesia, semakin besar pula daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dunia," katanya.

Chef Expo akan menghadirkan kompetisi bergengsi yang akan diikuti mulai dari chef profesional hingga junior chef. Kompetisi tersebut akan mengedepankan masakan nusantara dengan berbagai kategori, seperti lomba rijsttafel, fruit craving, cake decoration, plated dessert, hingga black box challenge.

Selama acara pembukaan Chef Expo, Menpar Widiyanti turut menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Indonesia Chef Association dan CrescentRating untuk memperkuat profil gastronomi halal Indonesia.