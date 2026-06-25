JIPS Hadirkan Kebun Bintang Mini deHakims hingga Museum Kucing, Catat Tanggalnya

ERA.id - Gelaran Jakarta International Pet Show (JIPS) kembali digelar pada 3-5 Juli 2026. Gelaran ini akan menghadirkan pengalaman pameran hewan peliharaan yang beragam dan interaktif.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 3-5 Juli 2026 di Nusantara International Convention and Exhibition (NICE) PIK 2, dengan mengusung tema Diverse Pet. Ajang ini hadir sebagai wadah yang merayakan keberagaman dunia hewan peliharaan, mulai dari anjing, kucing, burung, reptil, hingga berbagai hewan eksotis lainnya.

"Melalui JIPS 2026, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang tidak hanya mempertemukan pecinta hewan peliharaan dengan berbagai produk dan layanan terbaik, tetapi juga mendorong edukasi, memperkuat komunitas, serta mendukung pertumbuhan industri pet yang semakin dinamis di Indonesia,” ujar General Manager Mavic Dyandra Internasional, Bunga Swastika Putri.

JIPS 2026 juga akan menghadirkan berbagai brand dari beragam kategori industri pet, mulai dari makanan hewan, kesehatan, aksesoris, habitat, hingga berbagai kebutuhan gaya hidup hewan peliharaan. Selain area pameran, pengunjung juga dapat menikmati berbagai program menarik yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan edukatif.

Tidak hanya itu saja, tahun ini JIPS juga menyiapkan Mini Zoo by deHakims yang menampilkan berbagai koleksi binatang edukatif milik Irfan Hakim, seperti kapibara, binturong, burung eksotis, sapi, dan sejumlah hewan lainnya. Nantinya, area ini tidak hanya menjadi ruang interaksi hewan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai habitat dan karakteristik masing-masing hewan, termasuk beberapa hewan unik yang jarang ditemui masyarakat.

Selain itu, Jagat Satwa Nusantara juga akan menghadirkan berbagai satwa edukatif seperti Kakatua Raja, Sanca Albino, Kambing Mini, serta beragam hewan lainnya. Sementara itu, Animalium turut membawa Elang Harris, Iguana Merah, Kucing Savannah, dan koleksi satwa menarik lainnya untuk memperluas pengalaman pengunjung dalam mengenal dunia hewan dari lebih dekat.

Sementara itu, untuk kategori kompetisi, JIPS 2026 menghadirkan Ninja Dog Warrior dan Fun Dog Agility, kompetisi ketangkasan bagi anjing dan pemiliknya melalui berbagai rintangan yang menguji kelincahan, fokus, serta koordinasi. Kedua kegiatan ini juga terbuka untuk publik, sehingga dapat diikuti tidak hanya oleh peserta profesional, tetapi juga para pecinta anjing bersama anabul mereka.

Sedangkan bagi pecinta reptil, Morphvolution kembali digelar bersama Reptvolution. Program ini menggabungkan pameran kebutuhan reptil dan kompetisi gecko dalam satu area yang mempertemukan breeder, komunitas reptil, hingga pecinta hewan eksotis dari berbagai daerah.

Di sisi edukasi, JIPS 2026 menghadirkan Pet Awareness & Welfare in School (PAWS) yang mengajak masyarakat memahami perawatan hewan peliharaan serta pentingnya kesejahteraan hewan. Aktivitas edukatif lainnya hadir melalui Heroes on Four Paws yang menghadirkan berbagai talkshow bersama Direktorat Polisi Satwa, SAR DOG Indonesia, serta para praktisi dan tokoh di dunia hewan untuk membahas peran hewan dalam masyarakat, aksi penyelamatan, hingga edukasi keselamatan hewan.

Pengalaman mengenal dunia kucing juga akan semakin lengkap melalui Cat Museum by Radhiyan Pet & Care. Zona edukatif ini menghadirkan berbagai ras kucing langka dan eksotis dari berbagai belahan dunia, sehingga pengunjung dapat mengenal keunikan setiap ras lebih dekat, berinteraksi secara langsung, serta memperoleh wawasan menarik seputar dunia kucing.

JIPS 2026 turut menghadirkan aktivitas yang mengangkat interaksi antara pemilik dan hewan dalam suasana yang lebih santai melalui Yoga with Pets dan Cooking Class yang pet-friendly. Kedua kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi pemilik dan hewan peliharaan melalui aktivitas yang dapat diikuti komunitas maupun pengunjung umum.

Menjelang penyelenggaraannya, tiket JIPS 2026 sudah dapat diperoleh dengan harga Rp25.000. Informasi lebih lanjut mengenai program, kompetisi, dan pembelian tiket dapat diakses melalui akun Instagram resmi @jips_id serta website resmi jakartainternationalpetshow.co.id.