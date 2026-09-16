Bisa Beda Puluhan Juta, Begini Cara Menentukan Harga Wajar Mobil Bekas

ERA.id - Mencari mobil bekas kelihatannya sederhana. Tentukan model, tahun produksi, lalu bandingkan harga. Kenyataannya, begitu membuka listing, calon pembeli sering menemukan satu model dengan tahun yang sama tetapi harganya berbeda puluhan juta rupiah.

Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah mobil bekas populer seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander hingga Honda Brio. Tahun produksi memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang membentuk harga.

Kilometer, varian, riwayat servis, kondisi kendaraan hingga siapa yang menjualnya bisa membuat banderol berbeda cukup jauh.

Harga mobil bekas tahun sama bisa beda puluhan juta

Toyota Avanza menjadi contoh yang cukup jelas.

Pantauan listing OLX pada pertengahan September 2026 menunjukkan Avanza keluaran 2021 dengan kilometer sekitar 65.000-70.000 km ada yang ditawarkan Rp153 juta hingga Rp175 juta. Namun unit lain dengan tahun sama dan kilometer sekitar 30.000-35.000 km dipasang hingga Rp220 jutaan.

Bahkan terdapat Avanza 2021 dengan kilometer sekitar 60.000 km yang berada di kisaran Rp220 jutaan.

Perbedaannya tentu bukan hanya soal odometer. Avanza 2021 berada pada periode pergantian generasi sehingga tipe, transmisi, spesifikasi dan generasinya juga perlu diperhatikan sebelum membandingkan harga.

Artinya, melihat tulisan "Avanza 2021" saja belum cukup untuk menentukan apakah sebuah unit murah atau mahal.

Kilometer rendah belum tentu lebih baik

Odometer rendah biasanya membuat harga lebih tinggi, tetapi pembeli tetap perlu melihat kondisi kendaraan secara keseluruhan.

Mobil yang sudah berjalan 70.000 km tetapi rutin menjalani servis berkala bisa saja lebih menarik dibanding unit 30.000 km yang riwayat perawatannya tidak jelas.

Kondisi bodi juga ikut menentukan. Mobil dengan cat masih banyak original, interior terawat dan tidak memiliki riwayat kecelakaan berat biasanya mempunyai nilai lebih tinggi.

Begitu pula dengan pajak kendaraan. Unit dengan pajak aktif tentu berbeda dengan mobil yang memiliki tunggakan beberapa tahun.

Karena itu, mobil dengan harga paling murah di hasil pencarian belum tentu menjadi pilihan yang paling ekonomis setelah dibawa pulang.

Cara cek harga sebelum mulai negosiasi

Sebelum menawar, pembeli sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kisaran harga pasar kendaraan yang sedang diincar.

Perbandingannya juga perlu setara. Jangan hanya mencari sesama Avanza 2021, misalnya, tetapi perhatikan juga generasi, tipe, transmisi dan kilometernya.

Cara paling sederhana adalah membandingkan beberapa listing dengan spesifikasi yang mendekati. Jika ingin mendapatkan gambaran awal dengan lebih praktis, konsumen juga bisa memanfaatkan fitur cek harga mobil bekas dari OLX.

Pengguna dapat memilih merek, model, tahun dan tipe kendaraan untuk mendapatkan gambaran kisaran harga berdasarkan mobil serupa yang terdapat di pasar.

Hasil tersebut tetap lebih tepat digunakan sebagai referensi awal, bukan harga transaksi mutlak. Kondisi aktual kendaraan, kilometer, riwayat servis dan beberapa faktor lainnya tetap menentukan nilai sebuah mobil.

Mobil bekas terlalu murah? Cari tahu penyebabnya

Harga yang jauh di bawah pasar tidak selalu berarti mobil bermasalah. Namun, calon pembeli sebaiknya tidak langsung tergiur.

Jika mayoritas Mitsubishi Xpander dengan tahun dan tipe serupa berada di Rp200 jutaan kemudian muncul satu unit jauh lebih murah, ada baiknya mencari tahu penyebabnya.

Bisa saja kilometernya tinggi, pajaknya mati, kondisi kosmetiknya membutuhkan perbaikan atau pemilik memang ingin menjual kendaraan dengan cepat.

Sebaliknya, harga lebih tinggi juga belum tentu berarti terlalu mahal jika kondisi mobil sangat terawat, kilometernya rendah dan riwayat servisnya lengkap.

Karena itu, mengetahui harga pasar sebaiknya menjadi langkah awal sebelum mengecek kendaraan secara langsung. Setelah memiliki patokan, pembeli akan lebih mudah menilai apakah sebuah mobil memang menawarkan harga menarik atau sekadar terlihat murah di iklan.