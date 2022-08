Suara Pecah hingga Tempo 'Lari' Saat Nyanyi di Istana, Naura Ayu Jelaskan Soal Kesalahan Teknis

ERA.id - Naura Ayu kini tengah ramai mendapat kritikan usai dinilai tampil mengecewakan di acara HUT RI ke-77, yang diadakan di Istana Negara, pada Rabu (17/8/2022). Mengenai hal tersebut, Naura pun meminta maaf dan mengungkap ada kesalahan teknis saat ia bernyanyi.

"Alhamdulillah akhirnya selesai nyanyi di Istana. Maaf ya teman2 di bagian awal sempat ada kesalahan krna signal ear monitorku hilang," tulis Naura Ayu di Twitternya.



Akibat dari hilangnya signal ear monitor tersebut, Naura mengaku tak bisa mendengar musik dengan baik. Ini membuatnya mengalami kesalahan dalam beberapa tempo saat bernyanyi.



"Aku gabisa dengar minus one ku jadi sempet kecepatan dan salah. Huhuu, terima kasih banyak yg sudah nonton. If only my era monitor ngga mati and everyone can understand the problem. Krn its all about tempo," pungkas Naura Ayu.



Sementara itu, video Naura Ayu yang bernyanyi di Istana Merdeka tersebut ramai diunggah ulang oleh akun gosip. Banyak netizen yang memberikan komentar kritik dan menilai kesalahan yang terjadi sangat fatal karena bernyanyi di acara kenegaraan.



"Penonton kecewa," ucap netizen, dilansir dari akun @lambegosiip.



"Terlepas dari siapa yg nyanyi, emang jujur kok ga kedengaran bagus. Apalagi ini acara kenegaraan. Penitianya musti tanggung jawablah," sambung yang lainnya.